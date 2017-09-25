توقعات بارتفاع سعر الدولار الأمريكي ليصل الي 20 جنيهاً نهاية العام الجاري

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توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة في نهاية عام 2017 ومع بداية العام الميلادي الجديد 2018، بعد مرور ما يقرب من عام علي قرار محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” بالنسبة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات العربية والاجنبية.

ومع الاستقرار النسبي الذي تمر به العملة المحلية خلال الشهور القليلة الماضية أمام العملة الأجنبية والمتمثلة في الدولار الأمريكي، حيث توقع الكثيرون بأن سعر الدولار سوف ينخفض بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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ولكن يبدو أن محللي شبكة سي إن إن “CNN” الأمريكية لديهم رأيا آخر، فعلى الرغم من اعترافهم بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها الفترة الحالية وجهود البنك المصري في دعم العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، إلا أنهم يؤكدون خلاف ذلك.

قامت الشبكة الأمريكية بسؤال أحد المحللين الاقتصاديين عن مدى توقعاته لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع نهاية العام الميلادي الحالي وبداية العام الجديد، وكانت إجابته أنه أكد أن العملة المحلية سوف تستمر في حالة الثبات والاستقرار التي تشهدها على مدار الشهور الماضية والتي استقر فيها سعر الدولار الأمريكي عند ثمانية عشر جنيها مصريا في المصارف والبنوك المصرية المختلفة، استنادا لما تقوم به الحكومة المصرية من أدوار عظيمة وإجراءات حاسمة في هذا الصدد.

وأشار إلى وجود توقعات بزيادة سعر الدولار بمعدل جنيه واحد مع نهاية السنة الميلادية الحالية، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 19 جنيهاً مصرياً بنهاية العام الميلادي الحالي 2017، وذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها .

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وفى نهاية حديثه اليوم مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية قد قامت بالإعلان في وقت سابق عن وصول الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ بداية ثورة الخامس والعشرون من يناير، إلا أن المؤسسات الاقتصادية لديها توقعات كثيرة وتنبؤات بوصول السعر الخاص بالعملة الأجنبية إلى ما يقارب العشرون جنيه مصري مع بداية العام الميلادي القادم 2018 وحتى نهايته، ولعل هذه التوقعات تحمل في طياتها رسالة غير مطمئنة للشعب المصري ولا سيما أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية سوف يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار مجددا بصورة أكبر، لتظل معاناة المواطنين من موجة الغلاء كما هي.

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