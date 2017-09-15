شبكة CNN: توقعات بوصول الدولار الأمريكي لـ 20 جنيه في عام 2018

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بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر منذ أن قام محافظ البنك المركزي باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري، ومع ثبات العملة المحلية خلال الشهور القليلة الماضية أمام العملة الأجنبية والمتمثلة في الدولار الأمريكي، توقع الكثيرون بأن سعر الدولار سوف ينخفض بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ولكن يبدو أن محللي شبكة سي إن إن الأمريكية لديهم رأيا آخر، فعلى الرغم من اعترافهم بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها الفترة الحالية وجهود البنك المصري في دعم العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، إلا أنهم يؤكدون خلاف ذلك.

قامت الشبكة الأمريكية بسؤال أحد المحللين الاقتصاديين عن مدى توقعاته لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع نهاية العام الميلادي الحالي وبداية العام الجديد، وكانت إجابته أنه أكد أن العملة المحلية سوف تستمر في حالة الثبات والاستقرار التي تشهدها على مدار الشهور الماضية والتي استقر فيها السعر الخاص بالدولار الأمريكي عند ثمانية عشر جنيها مصريا في المصارف والبنوك المصرية المختلفة، استنادا لما تقوم به الحكومة المصرية من أدوار عظيمة وإجراءات حاسمة قي هذا الصدد، وأشار إلى وجود توقعات بزيادة سعره بمعدل جنيه واحد مع نهاية السنة الميلادية الحالية، ليصل السعر الخاص به إلى تسعة عشر جنيه مصري بنهاية العام الميلادي الحالي 2017، وفقا للتصريحات التي أدلى بها اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

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وفى نهاية حديثه اليوم مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية قد قامت بالإعلان في وقت سابق عن وصول الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ بداية ثورة الخامس والعشرون من يناير، إلا أن المؤسسات الاقتصادية لديها توقعات كثيرة وتنبؤات بوصول السعر الخاص بالعملة الأجنبية إلى ما يقارب العشرون جنيه مصري مع بداية العام الميلادي القادم 2018 وحتى نهايته، ولعل هذه التوقعات تحمل رسالة طمأنينة للشعب المصري ولا سيما أن انخفاض سعر العملة الأجنبية سوف يؤدى بدوره إلى انخفاض الأسعار التي كانت واحدة من أبرز المشكلات التي يعانى منها المواطنون في الفترة الحالية.