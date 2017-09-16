الشركات الروسية الأقوى في منافسة تطوير مصانع الحديد والصلب

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تم التأكيد من بعض المصادر الموجودة في قطاع الأعمال العام أن الشركات التسعة التي قامت بالتقدم من أجل العملية الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب، سيتم الاختيار فيما بينهم وسيقع الاختيار النهائي على شركتين منها، وسوف تكون مدة الفترة التي يتم مناقشة فيها الاختيارات حوالي 3 أشهر وذلك من أجل أن تتم الدراسة الفنية للاختيار .

والجدير بالذكر أنه تم التأكيد أيضا من خلال بعض المصادر الموثوق منها أن مكتب الدكتور محمود جلال والذي يعد استشاري في هذا الأمر، سيقوم بتقييم العروض الفنية خلال الانتظار لفتح المظاريف المالية وهكذا سيتم اخذ الاختيار والاستقرار على الشركتين اللتان تتوليان تطوير شركة الحديد والصلب.

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ويذكر أنه تم التأكيد أيضا أن التكلفة العملية القائمة بتطوير مصنع الحديد والصلب القديم، وبناء مصنع حديد وصلب جديد من أجل إنتاج ما يقرب من 750 ألف طن حديد تسليح سنويًا، قد تتراوح ما بين حوالي 250 إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى فإنه سوف يتم الاختيار بين الشركات على أساس الأفضلية التي قررتها الهيئة، وقد تم التقرير أن الأفضلية التي سيتم اتباعها فى اختيار الشركات ستكون للشركات التي تمنح تمويل من أجل التطوير بنسبة فائدة مناسبة وأيضا وجود بعض التسهيلات فى السداد، وايضا سيتم النظر عن اختيار الشركات للشركة التي سوف تتعاقد من أجل شراء المنتجات.

ولا شك في ان الشركات ذات الجنسية الروسية هي الان الشركات التي تعتبر الاقرب للفوز بتطوير المصنع القديم للحديد والصلب والذي تم بناءه في السابق على يد شركات روسية ايضا وتحويله إلى مصنع متطور، في حين آخر تتنافس باقي الشركات التسع التي تقدمت على بناء مصنع حديد وصلب جديد تماما.

وقد جاء هذا المشروع الخاص بمصانع الحديد والصلب من أجل النهضة بالاستثمار العقاري في مصر ، حيث ان اسعار الحديد قد ازدادت بنسبة كبيرة، حيث زاد سعر طن الحديد الواحد حوالي مئة دولار أمريكي، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على السوق العقاري المصري، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي واجهها الجنية المصري امام الدولار الامريكي بتشجيع الصناعة المحلية.