تعرف على أبرز الدول التى تستحوذ على الصادرات المصرية

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تمكنت الصادرات المصرية من تحقيق قفزات هائلة على مدار الفترة الماضية، وتضاعفت معدلاتها لبعض الدول الخارجية والتي يأتي في مقدمتها دولة الإمارات العربية وروسيا وبلجيكا، وتعتبر زيادة صادرات الدولة من أهم النتائج الإيجابية الناجمة عن قرار تعويم الجنيه المصري، والذي من شأنه أدى إلى ارتفاع الصادرات للخارج، وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإصدار بيانا رسميا لها اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر والذي كشفت من خلاله عن حجم التجارة بين مصر وغيرها من الدول الخارجية الأخري، وأهم الدول التي تستحوذ على الصادرات المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

تزايد حجم التبادل التجاري الذي يجمع بين كلا من مصر وإسبانيا خلال الشهور القليلة الماضية ولا سيما خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو من العام الميلادي الجاري، حيث سجل حجم الصادرات المصرية قيمة وصلت إلى 344 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه النسبة إلى 23 مليون دولار أمريكي فقط.

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وبالنظر إلى حجم الصادرات إلى بلجيكا، نجد أنها قد شهدت ارتفاعا بصورة كبيرة خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت 144 مليون يورو، بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الميلادي الماضي والذي وصلت فيه إلى 115 مليون يورو فقط، كما ارتفعت أيضا صادرات الدولة إلى الإمارات ولا سيما خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت مليار و 204 ملايين دولار أمريكي بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي والذي وصلت فيه إلى مليار و 126 مليون دولار فقط.

كما كشف التقرير أيضا عن زيادة حجم التبادل بين كلا من مصر ودولة المجر، حيث تزايد حجم الصادرات المصرية إليها بنسبة تعادل 198%، كما شهدت الصادرات المصرية لدولة روسيا ارتفاعا كبيرا بنسبة 26% خلال الفترة ذاتها، حيث سجلت قيمة 360 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار تم تحقيقها في العام الماضي، كما وصل حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة مليار و73 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 16.5% مقارنة بالعام الماضي.

هذا وقد كشفت البيانات الإحصائية التي قامت إدارة الجمارك الصينية بالإعلان عنها اليوم، عن زيادة معدل التبادل بين مصر والصين والذي وصل إلى 6.098 مليار دولار أمريكي، وفي المقابل استقر حجم التبادل بين كلا من مصر وتركيا خلال الخمسة شهور الأولى من العام الميلادي الحالي 2017 عند 1.7 مليار دولار، فيما زادت الصادرات المصرية بنسبة وصلت إلى 52% لتستقر عند 837 مليون دولارا أمريكيا، مقابل 549 مليون تم تحقيقها في العام الماضي 2016، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية لتونس بزيادة 29%، حيث وصلت إلى 119.2 مليون دولار، مقابل 92.4 مليون تم تحقيقها في العام الميلادي الماضي 2016.