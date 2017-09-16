ارتفاع الدولار الأمريكي وانطلاق الاسترليني إلى أعلى مستوى له

Advertisements

قام كلا من المتعاملين والسماسرة الذي يعملون فى سوق العملة بتجاهل أخر صاروخ تم إطلاقه من قبل كوريا الشمالية خلال الجمعة ، وقد ظهر هذا التجاهل خلال جلسة ظهر فيها تقلب شديد في المعاملات خلال يوم الجمعة الماضي، وقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي حوالي 1% في مقابل الين الياباني وأيضا حدث ارتفاع كبير جدا الجنيه الاسترليني حيث وصل لأعلى مستوياته منذ أن تم إعلان نتائج الاستفتاء الخاص بانفصال المملكة المتحدة البريطانية عن تكتل الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى.

والجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي كان قد انخفض فى البداية وذلك بعد أن قامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ فى وقت مبكر خلال يوم الجمعة، وقد مر هذا الصاروخ الكوري الشمالي من فوق جزيرة هوكايدو التابعة لليابان، ولكن بعد ذلك سقط فى مياه المحيط الهادئ دون أن يسبب أي أذى مادي، ويعد هذا الأمر تصعيد جديد للتوتر القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت بيونج يانج بتفجير واحدة من أقوى قنابلها النووية‭‭ ‬‬خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الدولار الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء.. جدول

ويذكر أنه بعد حدوث انخفاض في العملة الأمريكية حيث وصل إلى 109.55 ين فى التعاملات الآسيوية، حصل تطور في المعاملات الأوروبية وبذلك استطاع الدولار الأمريكي أن يرتفع بنسبة 1% وبذلك يصل إلى 111.35 ين ياباني، وهكذا استطاع الدولار الأمريكي أن يحقق أفضل أداء أسبوعي له مقابل الين الياباني منذ شهر نوفمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى فقد ارتفع الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.36 دولار امريكي خلال يوم الجمعة الماضي ، ويعد هذا الارتفاع هو أقصى ارتفاع وصل إلية الجنية الاسترليني منذ اعلان نتائج استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي تم خلال شهر يونيو الماضي، وبذلك يصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2009

وأيضا قام الجنيه الاسترليني بتسجيل بأفضل أداء يومي له منذ شهر أبريل الماضي وذلك خلال يوم الخميس الماضي وجاء ذلك بعد أن وضع بعض المستثمرون رهانات على معاد زيادة المملكة المتحدة البريطانية لأسعار الفائدة حيث ان البنك المركزي الانجليزي كان قد أشار إلى ذلك الأمر.