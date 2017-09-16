سعر الدولار اليوم السبت 16/9/2017 في الأسواق المصرية

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سعر الدولار في مصر اليوم السبت تشهد استقرارا في تعاملاتها الصباحية في مستهل الاسبوع، حيث أعلن خبراء الاوراق المالية شهدت أسعار الدولار اليوم خلال تعاملاتها حالة من الاستقرار التي سادت على تعاملات العملة الخضراء في البنوك المصرية بوجه عام والمصارف المالية بوجه خاص، ليعلن بهذا سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري استقرار مقارنة بما جاء في تعاملاته الأخيرة يوم أمس داخل السوق المحلي.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملاته الصباحية حوالي 17.60 جنيه وذلك بالنسبة إلى تعاملات الشراء بينما من جهة أخرى ورد أن سعر بيع العملة الخضراء قد بلغ حوالي 17.70 جنيه، وقد أعلن بعض خبراء المصارف أن الدولار الأمريكي قد نجح في تسجيل أعلى سعر شراء له داخل البنوك المصرية صباح اليوم في البنك الأهلى المصرى بينما قد بلغت قيمة تعاملاته حوالي 17.63 جنيه، وفى المقابل ورد أنه قد تمكن الدولار من الوصول إلى أقل سعر له داخل البنك العربى حيث وصل إلى حوالي 17.67 جنيه بينما يعد أفضل بنك يمكن الشراء منه اليوم هو بنك مصر إيران للتنمية والذي بلغ فيه سعر الدولار حوالي 16.70 جنيه مصري.

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وقد تمكن سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم والتي قد جرت داخل البنك الزراعي المصري من الوصول إلى حوالي 17.61 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء بينما بلغ حوالي 17.71 جنيه وذلك بالنسبة إلى البيع، ومن جهة أخرى ورد أن سعر العملة الخضراء قد وصلت في مصرف أبوظبي الإسلامي صباح اليوم السبت إلى 17.61 جنيه وذلك بالنسبة إلى تعاملات الشراء بينما بلغت في تعاملات البيع نحو 17.71 جنيه، وقد صرح البنك العربي الأفريقي الدولي أنه قد سجل سعر الشراء داخل تعاملاته حوالي 17.62 جنيه بينما ورد أنه سعر البيع قد وصل إلى حوالي 17.72، وعن تعاملات البنك البنك التجارى الدولى ورد أنه قد سجل في تعاملاته الصباحية في مستهل الأسبوع حوالي 17.6 وذلك بالنسبة إلى عمليات الشراء بينما بلغت عمليات البيع حوالي 17.7 جنيه.

من جهة اخرى قد ورد أن سعر الدولار في السوق السوداء قد بلغ اليوم السبت في عمليات الشراء حوالي 17.69 جنيه بينما وصل إلى 17.78 جنيه بالنسبة إلى البيع.