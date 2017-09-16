سعر الذهب اليوم السبت 16/9/2017 في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم فى مصر يشهد استقرارا في مستهل تعاملاته الصباحية داخل الأسواق المصرية، وقد أعلن خبراء الذهب أن السوق المصري قد شهد حالة من الاستقرار في تعاملات البيع والشراء التي وردت على الذهب داخل محلات الصاغة بوجه عام حيث استقر سعر جرام الذهب مقارنة بما ورد في ختام تعاملاته يوم أمس الجمعة، ليشهد بهذا سعر الذهب في مصر استقرار بعد تذبذب ملحوظ شهدته الأسواق في الأيام الماضية بعد التغيرات السياسية الدولية و الأعاصير التي اجتاحت أمريكا وقد أثرت علي سعر أوقية الذهب بوجه عام.

أعلن خبراء المعدن الأصفر أن الذهب يتأثر بشكل كبير بسعر الأوقية العالمي حيث ينخفض بانخفاضها ويرتفع بارتفاعه، وقد جاء حالة من الإستقرار في مستهل التعاملات الصباحية على سعر الأوقية العالمية مما أثر بشكل مباشر على سعرها داخل السوق المحلي ويجعلها تستقر في مجمل تعاملاتها الصباحية وخاصة عيار 21 والذي يعد هو أساس تحديد سعر الذهب والذي يتأثر كثيرا بالعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية عليه.

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بلغ سعر الذهب اليوم والذي يحمل عيار 24 في الأسواق المصرية حوالي 747.29 جنيه والتي تعادل $42.45 دولار أمريكي بينما ورد أن سعر الذهب عيار 22 قد وصل في تعاملاته الصباحية حوالي 685.02 جنيه ويعاد $38.91 دولار أمريكي وقد جاء أن أسعار الذهب عيار 21 بالأسواق قد وصلت إلى حوالي 653.89 جنيه والتي تعادل $37.14 دولار أمريكي وقد بلغ اسعار الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية 560.47 جنيه والتي تعادل $31.84 دولار أمريكي، وصل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي إلى 435.92 جنيه والتي تعادل $24.76 دولار أمريكي

من جهة أخرى ورد أن سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المصرية 373.64 جنيه والتي تعادل $21.23 دولار أمريكي، وقد جاء سعر الذهب عيار 9 في مصر 280.23 جنيه والتي تعادل$15.92 دولار أمريكي، وعن سعر أوقية الذهب في وسط هذا الاستقرار قد بلغت حوالي 23,241 جنيه والتي تعادل $1,320 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب في الأسواق قد بلغ 5,231 جنيه والتي تعادل $297.16 دولار أمريكي، جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى اسعار كيلو الذهب في مصر قد وصلت إلى 747,288 جنيه