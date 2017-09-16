مصادر تعلن عن حجم التجارة المصرية السعودية

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ورد أن السيدة عبير عصام والتي تشغل منصب رئيس فرع جمعية شباب الأعمال المصريين الموجودة في الصعيد قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن إجمالي قيمة حجم التبادل التجارى الموجود بين كلاً من مصر والسعودية حيث جاء في مجمل بيانها أنه قد بلغ حجم هذه التعاملات حوالي 5 مليارات دولار وذلك في إطار تعاملاتها التي جرت عام 2016.

أكدت رئيس فرع جمعية شباب الأعمال المصريين بالصعيد فى تصريحاتها أنه بالنسبة إلى رؤوس الأموال بشكل عام لا يمكن اعتبارها جبانة كما هو مشهور عنها في بعض الأوساط بشكل عام، بل أنه لا يوجد في اي دليل على ذلك حيث ورد أنه لا يوجد ما هو أشجع منها فى خوض المعترك الاقتصادي والسوق عامة حيث إنها لا تتأثر في النهاية بالمناخ السياسي الموجود بالبلاد.

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وأضافت السيدة عبير عصام في خلال الحفل الذي تم فيه توقيع بروتوكول شراكة ضمت كلاً من هضبتي السوق شركة السقاف السعودية للاستثمار العقاري مع شركة عمار العقارية والذي انعقد مساء أمس أن المشروع بشكل عام يعد باكورة جديدة ضمن صفوف مشروعات الشركة الموجودة حاليا في مصر، حيث أوضحت أنه بالنسبة إلى الشركة فإنها تستطيع أن تضخ حوالي ٣٠٠ مليون جنيه وذلك من أجل إقامة مول تجاري جديد ويكون مقره علي مساحة بلغت مقدارها حوالي ٣٦٩ فدان ويوجد في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن جهة أخرى ورد أن السيد محمد السقاف والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة السقاف السعودية قد أعلن في تصريحاته الأخيرة بخصوص هذا الشأن “أن من دواعي سروري ضخ الاستثمارات”، حيث حدد وجهة هذه الاستثمارات قائلاً: “فى قطاع التطوير العقاري في السوق”.

ولفت السيد محمد السقاف فى تصريحاته الإقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري بوجه عام قد عمل على اتخاذ عدد من الخطى الثابتة، والذي اعتبره أحد الاقتصاديات القادمة بين اقتصاديات أهم الدول خاصة فيما يتعلق بـ النشاط العقاري في البلاد والتي تعد أحد أهم الاقتصاديات والإتجاهات التي تسعي الحكومة في الوقت الحالي إلى استغلالها من أجل أن يتم تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.