وزارة الإسكان تعرض 60 محل بمدينة القاهرة الجديدة في المزاد العلني

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تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على الانتهاء من إنشاء مجموعة من المدن العمرانية الجديدة، ويأتي هذا في ظل مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف إلى تخفيف الضغط السكاني الذي تمر به البلاد في الفترة الحالية.

وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الكثافة السكانية خاصة خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب حاجة الكثير من الشباب إلى الوحدات الإسكانية وذلك للزواج وبداية حياة جديدة، وعلى الجانب الآخر هناك عائلات لا تَمتلك وحدات سكنية، فَتوفر الوزارة من خلال تلك المشاريع الوحدات السكنية المناسبة للطرفين.

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وكان على رأس المدن الجديدة التي قامت وزارة الإسكان بانشَائها، مدينة القاهرة الجديدة، وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالإعلان عن الوحدات السكنية المطروحة بتلك المدينة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي والمتميز.

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال تلك الفترة بالإعلان عن عرضها مجموعة من المحلات التجارية في مدينة القاهرة الجديدة، وأضافت خلال الإعلان أن عدد المحلات المعلن عنهم للبيع يصل إلى 60 محل، هذا بجانب أن طريقة البيع لتلك المحلات ستكون من خلال المزاد العلني.

وتتوافر تلك المحلات التي أعلنت عنها الوزارة في التجمع الأول والثالث والخامس في إسكان الشباب الجنوبي والشمالي.

الجدير بالذكر أن تفاصيل المزاد الذي أعلنت عنه الوزارة يشمل محلات تتراوح مِساحتهم ما بين 12 إلى 65 متر وعددهم 30 محل، هذا بجانب أعداد أخرى من المحلات التي تتراوح مساحتها من 18 إلى 65 متر مربع و تصل أعدادها إلى 30 محل أيضا، وأضافت الوزارة خلال الإعلان أن موعد المزاد من المقرر أن يكون في السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وتم التأكيد من قبل الوزارة أن القانون الذي سَيسير المزاد وفقا له هو القانون رقم 89 التابع لسنة 1998 هذا بجانب اللائحة التنفيذية التابعة له وكافة التعديلات التي تم إجرائها من قبل الحكومة على القانون.

جاء هذا خلال الإعلان الذي قامت به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث قامت من خلال الإعلان بالكشف عن قيامها بعرض مجموعة من المحلات التجارية للبيع و ذلك في المدن العمرانية الجديدة تحديدا مدينة القاهرة الجديدة، وأعلنت الوزارة عن كافة التفاصيل.

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