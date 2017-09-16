انخفاض طفيف في سعر الدولار الآن بالسوق السوداء

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سعر الدولار الان في مصر بالبنوك والسوق السوداء، ورد أن سعر الدولار الآن مازال يشهد استقرارا على تعاملاته منذ بدء التعاملات الصباحية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بأسعار الدولار التي ختمت بها البنوك والمصارف تعاملاتها يوم أمس، حيث أعلن خبراء المال أن العملة الخضراء ما زالت تشهد نفس استقرارها داخل البنك المركزي والبنوك المنتشرة على الأراضي المصرية في ظل تعاملاتها البنكية التي جرت خلال اليوم السبت.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي حتى الآن داخل المصارف حيث ورد أن سعر الدولار في السوق السوداء يسجل الآن حوالي 17.67 جنيه للشراء وذلك مقابل 17.76 جنيه للبيع، بينما وجد أن أفضل بنك يمكن للعملاء أن تبيع له الآن هو البنك الأهلي المصري حيث وصل متوسط سعر الدولار فيه إلى 17.63، بينما من جهة أخرى ورد أن أفضل بنك يمكن أن يشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية حيث ورد أنه قد وصل متوسط سعر صرف العملة الخضراء فيه إلى 17.70 جنيه.

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بلغ أن متوسط أسعار الدولار اليوم السبت قد استقرت في تعاملاتها داخل البنوك المختلفة على نحو كبير حيث أعلن أن بنك مصر إيران للتنمية قد سجل سعر الشراء فيه 17.6000، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.7000، وعن بنك مصرف ابو ظبي قد سجل متوسط سعر الشراء اليوم حوالي 17.6100، بينما بلغ متوسط سعر البيع حوالي 17.7100، وعن سعر تعامل البنك المصري الخليجي ورد أن سعر الشراء قد بلغ 17.6200، بينما أعلن أن سعر البيع بلغ 17.7200، وفيما يخص تعاملات البنك الأهلي ورد أن الدولار قد سجل 17.6300 في تعاملات الشراء بينما بلغ متوسط سعر البيع فيه حوالي 17.7300 جنيه بينما وصل سعر الدولار في عمليات الشراء ببنك القاهرة إلى 17.6000 وبلغ تعاملات سعر البيع حوالي 17.7000 .

من جهة أخرى ورد أن سعر الشراء في بنك الاسكندرية 17.6000 وسجل سعر البيع 17.7000 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في البنك العربي الافريقي 17.6200 وسجل سعر البيع 17.7200 جنيه، وعن سعر الشراء في البنك المركزي 17.6147 جنيه وسجل سعر البيع فيه 17.7147 جنيه، وفيما يخص سعر الشراء في بنك مصر 17.6200 وسجل سعر البيع 17.7200، بنك بلوم مصر 17.6200وسجل سعر البيع 17.7200، بينما وصل سعر الشراء في كريدي أجريكول 17.6100 وبلغ سعر البيع فيه حوالي 17.7100، بنك التعمير والإسكان 17.6300 وبلغ سعر البيع فيه 17.7300، وعن سعر الشراء في بنك المصرف المتحد 17.6150وبلغ سعر البيع فيه 17.7150.

وقد جاء أن البنك التجاري الدولي 17.6000 وبلغ سعر البيع فيه 17.7000، وعن تعاملات بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الشراء حوالي 17.6300 وبلغ سعر البيع فيه 17.7300، بينما وصل سعر الشراء في بنك HSBC 17.6200 وبلغ سعر البيع فيه 17.7200، بينما بلغ سعر الشراء في بنك سايب 17.6200 وسجل سعر البيع فيه 17.7200.