أنظمة سداد بالتقسيط في معارض “أهلا مدارس” يوفرها بنك مصر

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أعلن رئيس اتحاد الغرفة التجارية “أحمد الوكيل” خلال مجموعة من التصريحات أن وزارة التموين ستقوم خلال الفترة القادمة بإطلاق معارض ” أهلا مدارس”، ومن المقرر أن تتوافر المعارض في كافة المحافظات التابعة للبلاد تحديدا في 14 محافظة.

وأضاف خلال التصريحات أن الوزارة ستقوم بعرض جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في العام الدراسي الجديد، وستتم إتاحة تلك الأدوات بأسعار أقل من أسعار الجملة أو حتى بأسعار الجملة.

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ومن المقرر أيضا وفقا للتصريحات التي قام بها الوكيل، أن بنك مصر يقوم بإعداد مفاجأة من خلال مشاركته في تلك المعارض، وتتمثل المفاجأة في إعداد مجموعة من أنظمة السداد التي ستكون بالتقسيط، هذا بالنسبة لقطاعات الحسابات التي أعلنت عن قيامها بالمشاركية في تلك المعارض.

وقد أضاف أيضا خلال التصريحات أن تلك المعارض ستكون في عدد 14 من المحافظات التابعة للبلاد، و التي على رأسها محافظة القاهرة، هذا بجانب مجموعة من المحافظات الأخرى و التي من بينها الجيزة ودمياط والشرقية وأسيوط والغربية والفيوم وشمال سيناء والمنيا والدقهلية وغيرها من المحافظات الأخرى.

وجاء هذا المعرض من خلال من قبل اتحاد الغرف التجارية بَعد التعاون مع وزارة التموين، هذا في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، والتي تحاول من خلالها توفير جميع احتياجات الطلاب في ظل قرب بداية العام الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر أن تلك المعارض التي تقوم بها وزارة التموين قد جاءت في ظل حاجة المواطنين إلى تلك المنتجات و التي قد ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما جعل المواطن عاجز عن توفير احتياجاته الضرورية.

وسعيا من قبل الوزارة لتخفيف الحمل عن المواطنين، فقد قامت بمجموعة من المشروعات التي تعرض من خلالها المنتجات والسلع الضرورية والتي يحتاجها المواطن بشكل كبير من خلال مجموعة من المعارض والمنافذ والتي تقوم ببيعها للمواطنين بأسعار أقل بكثير من أسعار البيع في السوق.

وأكدت الوزارة خلال مجموعة من التصريحات على مدى جودة السلع و المنتجات التي سيتم عرضها للمواطنين في تلك المعارض، هذا بجانب حرصها الشديد على الوقوف بجانب المواطن في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري.

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