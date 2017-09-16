مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بقيمة 27.5 مليون دولار

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وصلت تعاملات الأجانب وفقا للتصريحات الصادرة من قبل البورصة المصرية إلى قيمة 484.24 مليون جنيه كصَافي شراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أما بالنسبة لقيمة التعاملات التي سجلتها تعاملات الأجانب كصَافي شراء هذا الأسبوع قد وصلت إلى 27.5 مليون جنيه.

وعلى الجانب الآخر جاءت تعاملات العرب والتي قد نجحت في تسجيل قيمة صافي شراء خلال تعاملات نفس الفترة طبعا مع استبعاد الصفقات نحو 132.51 مليون جنيه.

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وقد وصلت نسبة التعاملات الخاصة بالمصريين خلال تعاملات السوق إلى نحو 27.35%، في حين أن نسبة تعاملات الأجانب غير العرب قد وصلت وقتها إلى نحو 19%.

أما بالنسبة لتعاملات السوق من الأجانب العرب فقد وصلت نسبة التَعاملات الخاصة بهم في نفس الفترة إلى 8.65 %، هذا وفقا للتصريحات الصادرة عن البورصة المصرية بخلاف الصفقات.

كما جاءت تعاملات الأجانب غير العرب خلال نفس الفترة لتنجح في تسجيل صافي شراء بقيمة 88.209 مليار جنيه، وكان هذا في الفترة منذ بداية العام الحالي، بينما قام العرب خلال تلك الفترة بالنجاح في الوصول إلى قيمة 342.11 مليون جنيه كصَافي شراء، وجاء هذا وفقا للتصريحات الصادرة عن البورصة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووصلت القيمة التي حققتها سوق الأسهم إلى نحو 77.13%، جاء هذا بالنسبة للتّداول بدَاخل المقصورة، أما بالنسبة لعمليات التداول التي تتم بخصوص السندات، فقد نجحت في تسجيل قيمة 22.87%، وكان هذا خلال تعاملات الأسبوع الماض وفقا للتصريحات التي أعلنت عنها البورصة المصرية.

هذا وفقا للتصريحات التي صدرت عن البورصة المصرية والتي أعلنت عن تفاصيل تعاملات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي بالنسبة للمتعاملين الأجانب من العرب وغير العرب وكذلك المصريين ومقارنة النتائج التي وصلت إليها كل فئة خلال التعاملات.

وقد شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة فترة من الاضطراب نتيجة ما تمر به الحالة الاقتصادية في البلاد، والتي شهدت العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه بالرغم من الخسائر التي مرت بها تعاملات البورصة خلال الفترة الماضية كان هناك نسب رمزية ترتفع بها مؤشرات البورصة بين الوقت و الآخر، وكان هذا مؤشر إيجابي على التَحسنات الاقتصادية.