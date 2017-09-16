سعر الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب في مصر يشهد استقرارًأ ملحوظًا في خلال تعاملاته خلال اليوم السبت حيث صرح بعض خبراء المال أن سعر الذهب اليوم مازال يشهد استقرار كبير بعد موجة من التقلبات بسبب التوترات التي شهدتها الساحة السياسية الخارجية والتي قد أثرت على سعر الأوقية العالمي مما ترتب عليه تذبذب أسعار الذهب بوجه عام في العديد من الدول حول العالم. حالة من الإستقرار تشهدها سوق الذهب في مصر في إطار تعاملاته خلال الساعات الماضية داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة، حيث أكد البائعين والمهتمين بتداول المعدن الأصفر أنه لم يحدث أي تغيرات بخصوص تعاملات الذهب اليوم سواء على عمليات البيع أو الشراء داخل الأسواق المصرية نتيجة استقرار أسعار الذهب اليوم عالميًا واستقرار سعر الأونصة حتي الآن مما أثر على سعر الذهب وأدي إلى استقراره. Advertisements

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ورد أن سعر الذهب قد وصل داخل محلات الصاغة اليوم السبت وتحديدًا اسعار الذهب عيار 24 والتي قد سجلت خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق حوالى 747.29 جنيه والتي تعادل $42.45 بينما من جهة أخرى ورد أن سعر الذهب عيار قد بلغ 22 685.02 جنيه والتي تعادل $38.91، بينما وصل اسعار الذهب عيار 21 في السوق المحلي 653.89 والتي تعادل جنيه $37.14، من جهة أخرى سجل أسعار الذهب عيار 18 حوالي 560.47 والتي تعادل جنيه $31.84، جدير بالذكر أنه قد سجل سعر الذهب والذي يحمل عيار 14 435.92 جنيه والتي تعادل $24.76، بينما ورد أن سعر الذهب عيار 12 373.64 جنيه والتي تعادل $21.23، وقد وصل سعر الذهب والذي يحمل عيار 9 اليوم حوالي 280.23 جنيه والتي تعادل $15.92.

جدير بالذكر أنه قد سجل اسعار أوقية الذهب خلال هذا الاستقرار حوالي 23,241 جنيه والتي تعادل $1,320، بينما عن اسعار جنيه الذهب في مصر قد جاء أنه بلغ حوالي 5,231 جنيه والتي تعادل $297.16، بينما وصل اسعار كيلو الذهب العالمية والتي قد تم الإعلان عنها حوالي 747,288 جنيه والتي تعادل $42,450.