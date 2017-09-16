“عمار العقارية”و”السقاف السعودية” توقعان شراكة لإقامة مول تجاري

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صرحت رئيس فرع جمعية شباب الأعمال المصريين بالصعيد عبير عصام أن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية سجل خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي 2016، كما أوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتأثر بالعلاقات السياسية.

وأشارت عبير عصام خلال حفل تم فيه توقيع بروتوكول شراكة بين شركة السقاف السعودية للاستثمار العقاري وبين شركة عمار العقارية، حيث تم توقيع عقد الشراكة الاقتصادية مساء يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، وحضر حفل توقيع العيد محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء طارق المهدي، والمهندس محمد نصار، والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، وأمين عام حزب المصريين الأحرار الكاتب نصر القفاص، ورئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسر، والمستشار حسين الشيخ، والمستشار أسامة الشاعر، والفنان أحمد جواهر.

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وأوضحت عبير عصام أن المشروع الجديد الذي سيتم تنفيذ بالشراكة بين شركتي السقاف السعودية للاستثمار العقاري وشركة عمار العقارية يعد بداية استثمارات الشركة السعودية العاملة في مجال الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية.

وأضاف عبير عصام أن المشروع عبارة عن إنشاء مول تجاري على مساحة تصل إلى ثلاثمائة وتسعة وستين فدان لتقوم الشركة السعودية بضخ مبلغ يصل إلى ثلاثمائة مليون جنيه مصري ليتم إقامة المول التجاري في مدينة 6 أكتوبر.

وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة السقاف السعودية محمد حسين السقاف قائلا: “ان من دواعي سروري ضح استثمارات في قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية”.

وعلق محمد حسين السقاف على الخطوات المصرية التي تنتهجها الدولة حاليا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية قائلا أن الاقتصاد المصري يمضي بخطوات ثابتة نحو التنمية، ليعد بذلك من الاقتصاديات القادمة وخاصة في مجال الاستثمار العقاري، وأوضح أن الحكومة المصرية تمضي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية.

كما أوضح محمد حسين السقاف إن المناخ الاقتصادي في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مناسب للاستثمار، بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة عمار العقارية التي ترأسها عبير عصام سيدة الأعمال المصرية، هي ما دفعته لعقد شراكة تنفيذ الكثير من المشروعات المشتركة في مجال الاستثمار العقاري، لكون البداية بإقامة مول “Watch” في مدينة السادس من أكتوبر.