“البنك الزراعي” يعلن عن ضخ مليون جنيه في مشروع “البتلو”

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أعلن رئيس البنك التنمية والائتمان الزراعي المصري السيد القصير أن البنك قام بتمويل تسعمائة وستة عشر فلاح بمبلغ يصل إجماليها إلى مائة مليون جنيه مصري في مبادرة إحياء مشروع البتلو التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل تربية مليون رأس من الماشية.

وأوضح السيد القصير أن البنك التنمية والائتمان الزراعي المصري لديه في الفترة الحالية في مشروع البتلو طلبات عديد من الفلاح يحتاجون إلى قيمة تمويلية تصل إلى ثلاثمائة مليون جنيه مصري، يقوم البنك الزراعي في الفترة الحالية البحث عن تمويل لهذه الطلبات.

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كما أضاف السيد القصير أن البنك التنمية والائتمان الزراعي المصري يقوم بالتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير قروض بقيمة فائدة تصل إلى نسبة خمسة في المئة متناقصة للمشاركين في مشروع البتلو حيث بدأ المشروع من شهر يوليو السابق لعام 2017 ليتم تمويل شراء الماشية والأعلاف الخاصة بتسمين هذا الماشية بقيمة تصل إلى خمسة عشر ألف جنيه قيمة رأس الماشية الواحدة ضمن مشروع البتلو.

وأشار السيد القصير عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بتسوية ما يقارب من ستة عشر ألف حالة من المتعثرين في سداد القروض في البنك بقيمة تصل إلى مليار جنيه مصري، وصرح أن من خطط بنك التنمية والائتمان الزراعي أن تصل نسبة القروض المتعثرة عن السداد أو الغير منتظمة إلى نسبة عشرة في المئة فقط خلال العام الجديد 2018.

وأوضح السيد القصير أن هناك العديد من الإجراءات والترتيبات التي تتم لدى الجهات الحكومية من أجل تطبيق “كارت الفلاح” ومن هذه الهيئات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أشار السيد القصير أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لمالكي الأراضي الزراعية من خلال كارت الفلاح، بالإضافة إلى قيام البنك بالتأكد على أن القروض الممنوحة من أجل المشروعات الزراعية تسير في مسارها الصحيح ويتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح السيد القصير أن مشروع كارت الفلاح يستهدف نحو ستة مليون فلاح مصري ليتم رسم السياسة الزراعية والعمل على تقديم كافة الخدمات للفلاحين بالإضافة إلى التعرف على التعديات التي تتم في الأراضي الزراعية.