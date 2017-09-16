تعرف على أسعار الكتب الخارجية للمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2017/2018

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أيام قليلة تفصل طلاب المراحل التعليمية المختلفة عن بداية العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه رسميا في 23 سبتمبر الجاري، ومع اقتراب موعد الدراسة تبدأ رحلة البحث عن كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب من كشاكيل وكراسات وكتب خارجية وما شابه ذلك، ولكن الأمر هذا العام يعد مختلفا تماما عن الأعوام الماضية ولا سيما أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار تأثرا بتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ومن خلال المقالة التالية نرصد لكم الأسعار الخاصة بالكتب الخارجية للطلاب من منطقة الفجالة التي تشتهر ببيع المستلزمات والأدوات المدرسية المختلفة بتكلفة منخفضة مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى، ولهذا السبب يقصدها قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

في البداية أكدت إحدى بائعي الكتب الخارجية في المنطقة، أن عملية بيع الكتب للطلبة تبدأ في منتصف من شهر يوليو، حيث تبدأ جميع الكتب التي يحتاجها الطلاب بالنزول للأسواق حتى شهرين من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأسعار الخاصة بالكتب قد شهدت ارتفاعا بصورة كبيرة خلال العام الجاري بنسبة تخطت الـ 35% للكتاب الواحد، وأضافت، أن أسعار الكتب تتفاوت تبعا لاختلاف المراحل التعليمية، بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتراوح سعر الكتاب من عشرون إلى ثلاثون جنيها مصريا، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية سعر الكتاب يتراوح من خمسة وعشرون جنيها إلى ستون جنيها، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد أكدت أن سعر الكتاب الخاص بها يبدأ من أربعون جنيها وحتى سبعون جنيها.

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من جانبه قال صاحب إحدى مكتبات بيع الكتب الخارجية، أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار لم تقتصر على الكتب فحسب وإنما طالت كافة السلع والمنتجات بأنواعها المختلفة، وأثرت على حركة البيع والشراء، مؤكدا على اتجاه الكثير من أولياء الأمور لشراء هذه الكتب وغيرها من المستلزمات الدراسية الأخرى بالجملة توفير بدل القطاعي، وأضاف، أن الأسعار الخاصة بالأدوات المكتبية تزايدت هذا العام على نحو كبير للغاية بنسب تتراوح بين 100 إلى 200% لبعض الأدوات مقارنة بأسعار العام الماضي، لافتا إلى أن هذه الأسعار قد أصابت الكثير من الأسر بالصدمة بعد سماعها.