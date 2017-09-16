“الائتمان الزراعي” يطلق برنامج “بنت مصر” بالتعاون مع “المركزي”

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صرح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السيد القصير عن قيام البنك بإطلاق برنامج تمويل لأعمال المرأة يندرج تحت عنوان “بنت مصر” وهذا من ضمن الإجراءات التي أقرها البنك المركزي المصري ليتم تطبيق منظومة الشمول المالي.

وأوضح السيد القصير أن برنامج تمويل المرأة الذي أطلقه بنك التنمية والائتمان الزراعية تحت عنوان “بنت مصر” تم إطلاقه في شهر أغسطس السابق لعام 2017 ليتم تمكين المرأة المعيلة من الناحية الاقتصادية، وتقديم الدعم المالي لها.

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وصرح السيد القصير أن برنامج تمويل المرأة الذي يسعى بنك التنمية والائتمان الزراعي على إطلاقه هو أحد لحلول دمج المرأة المعيلة في المجتمع المصري لتحقق للمرأة المعيلة الاستفادة من التسهيلات المصرفية للحصول على الخدمات المصرفية التي تقدم من البنك المصرية وخصوصا النساء في المناطق الريفية حيث أن المرأة المعيلة في الريف هي الأقل نموا بالإضافة إلى أنها أقل دخلاً.

أشار السيد القصير أن منظومة الشمول المالي تلعب دور أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي بالإضافة إلى توفير الاستقرار المالي والعمل على توزيع الثروة توزيعا عادلا، والعمل على دمج جميع الفئات المهمشة في المجتمع المصري التي تعد أقل من ناحية الدخل الشهري يتم إدراج هذه الفئة في المنظومة الاقتصادية ككل.

والجدير بالذكر أن الشمول المالي هو العمل على إتاحة الفرص المناسبة لجميع فئات المجتمعات سواء كانوا من الأفراد أو من المؤسسات لإدارة الأموال بالإضافة إلى إدارة المدخرات بشكل صحيح وآمن، عن طريق توفير الخدمات المالية من خلال البنوك والمؤسسات المالية بأسعار مناسبة لجميع الفئات ويكون من السهل الحصول على الخدمات المالية بما يعمل على عدم لجوء الأغلبية إلى استخدام وسائل غير رسمية ولا تخضع للرقابة المالية والتي من الممكن أن تعرض مستخدميها للنصب أو تفرض عليهم رسوم إضافية مبالغ فيها.

كما يحتاج منظومة الشمول المالي إلى توجيه عام من الدولة ليتم الوصول إلى الهدف من إدراجها ويلزم ذلك دراسات اقتصادية حول الخدمات المالية المقدمة بالفعل ومدى تناسبها مع كافة احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع ليعمل على تقديم خدمات جديدة مالية يتم تطبيقها في المستقبل.