تعرف على شروط الحصول على القرض التعليمي الذي يصل لـ 200 ألف والبنوك المانحة

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في إطار الجهود التي تقوم بها الكثير من البنوك المصرية لخدمة المواطنين، أعلنت عن استعدادها لتقديم قروض متنوعة وهامة لهم بهدف مساعدتهم ولا سيما محدودي الدخل على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، حيث تقدم القرض التعليمي، والمتعلق بسداد مصروفات الدراسة للمدارس الخاصة وتقسيطها على أولياء الأمور على عدة أقساط، وذلك لمواجهة القفزة الهائلة والارتفاع الكبير الذي شهدته هذه المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وهناك مجموعة من الشروط العامة اللازمة لضمان الحصول على هذا القرض والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

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يجب أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة.

يجب ألا يقل الراتب الخاص به عن خمسة آلاف جنيه شهريا.

يجب ألا يزيد عمره عن ستون عاما، وفى بعض المهن خمسة وستون عاما.

يقوم البنك بتغطية نسبة 90% من المصروفات الدراسية وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصري.

يقوم الشخص بسداد هذا القرض المقدم له على مدار سنة واحدة بفائدة تتراوح ما بين 18.5% إلى 19.5%.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالبنوك التي تقدم هذا القرض، فيمكن ذكرها على هذا النحو:

بالنسبة للبنك العربي الدولي، يقدم هذا القرض بناء على الشروط المذكورة سلفا و بفائدة تتراوح من 18.5% وحتى 19.5% بناء على تحويل الراتب أو عدم تحويله.

بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي، فيقدم القرض هو الآخر بنفس الشروط السابقة، و بفائدة تتراوح ما بين 20.5% إلى 21.5% بناء على تحويل الراتب من عدم تحويله، مع وجود شرطا أساسيا وهو ألا يقل الراتب الخاص بالمتقدم عن 1500 جنيه شهريا، ويتم منح القرض تحت مسمى منتج المرابحة بما يتوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

بالنسبة لبنك ناصر الاجتماعي، يقدم القرض بالشروط ذاتها و بفائدة متناقصة بنسبة 11% للعاملين بالقطاع الحكومي، أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة فتكون بنسبة قدرها 11.76%، وذلك بنظامين، النظام الاول لتمويل المصاريف لمدة عام واحد وبحد أقصى خمسون ألف جنيه، أما النظام الثاني لتمويل مرحلة دراسية كاملة بحد أقصى ستون ألف جنيه هذا مع وجود شرطا أساسيا وهو قيام المدرسة بالتنازل عن الزيادة السنوية المقررة مقابل حصولها على المصاريف دفعة واحدة.

بالنسبة لبنك الإسكان والتعمير، يقدم القرض بفائدة ثابتة بنسبة 8.5%، ويشترط ألا يقل الراتب الخاص بالمتقدم عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتنطبق عليه نفس الشروط السابقة مع وجود اختلاف في الحد الأقصى والذي يزيد عن مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

بالنسبة لبنك بركة، يقدم القرض بالشروط ذاتها ولكن مع وجود زيادة في الحد الأقصى إلى مائتان ألف جنيه مصري، مع ضرورة ألا يكون الراتب الخاص بالمتقدم أقل من ثلاثة آلاف جنيه، و بفائدة تتراوح ما بين 22% إلى 22.5% بالنسبة للعاملين بكلا من القطاع العام والخاص، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فتصل نسبة الفائدة المقدمة 23%.