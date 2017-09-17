سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولاراليوم الأحد يشهد استقرار كبير داخل الأسواق فى كافة البنوك المصرية ومحلات الصرافة وقد أكد عدد من خبراء المال والاقتصاد على استقراراً أسعار الدولار في مصر إلى حد كبير خلال هذه الأيام، وقد أرجع المصادر المالية هذا الاستقرار إلى السياسات الناجحة التي قد خرجت خلال الفترة الماضية من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية وقد حمي هذه القرارات من الجانب الآخر الأجهزة الأمنية المنتشرة بجميع المحافظات حتى يتم التمكن من القضاء على السوق السوداء بشكل كبير.

ورد أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد قد وصل متوسط سعر الشراء فيه إلى 17.67 جنيه وذلك مقابل 17.76 جنيه بالنسبة إلى سعر لبيع، كما جاء أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الآن هو البنك الأهلي المصري والذي قد بلغ سعر الدولار الآن فيه نحو 17:63 جنيه بينما جاء أن أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية والذي وصل سعر العملة الخضراء فيه إلى 17.70 جنيه.

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سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إيران للتنمية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية نحو 17.6000 وذلك بالنسبة إلى سعر الشراء، بينما بلغ سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.7000 جنيه، وعن بنك مصرف ابو ظبي وبنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار الآن فيهم نحو 17.6100 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع حوالي17.7100 جنيه، وقد جاء أن سعر شراء العملة الخضراء فى البنك المصري الخليجي والبنك العربي الافريقي قد بلغ اليوم 17.6200 بينما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.7200 جنيه.

وصل سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان فى مستهل تعاملات الشراء نحو 17.6300 بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7300 ، وعن سعر الدولار بالبنك المركزي جاء أنه بالنسبة إلى الشراء فقد وصل إلى 17.6147 جنيه بينما بلغ سعر البيع حوالي 17.7147

بنك مصر وبنك بلوم مصر والبنك المصري لتنمية الواردات و بنك المشرق قد وصل سعر الشراء حوالي 17.6200، بينما وصل سعر البيع فى تعاملات الصباح إلى 17.7200، وعن سعر شراء الدولار فى مستهل تعاملات اليوم داخل بنك المصرف المتحد وصل إلى 17.6150 بينما بلغ سعر البيع إلى 17.7150 جنيه، وقد ورد أن البنك التجاري الدولي قد افتتح تعاملات الشراء فيه بـ 17.6000 بينما بلغ سعر البيع 17.7000 جنيه، وعن سعر شراء الدولار في بنك الاستثمار العربي 17.6300 وعن سعر البيع وصل إلى 17.7300، وعن بنك HSBC وبنك سايب وصل سعر الشراء إلى 17.6200 بينما جاء سعر البيع بـ17.7200 جنيه مصري.