سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر داخل محلات الصاغة : تحديث لحظي

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شهد الأسواق المصرية في مستهل تعاملاتها الصباحية التي جرت داخل محلات الصاغة بجميع المحافظات المصرية حالة من الاستقرار حيث استقر سعر تعامل المعدن الأصفر في الأسواق بشكل كبير مقارنة بما ورد في تعاملات يوم أمس السبت ولم يشهد أي تغير عالمي على سعر جرام الذهب حتى الآن.

استقرار كبير شهدته أسواق الصاغة بوجه عام في مصر حيث بدأ سعر جرام الذهب بالأسواق المصرية في الاستقرار بعد أن شهد حالة من التذبذب في الأيام الماضية نتيجة لتقلبات الساحة السياسية مع الدول العظمى و الإعصار الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثرت بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي مما ترتب عليه تأثر المعدن الأصفر بالأسواق المصرية والأسواق العالمي عامة.

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وصل سعر الذهب في مصر وتحديدًا عيار 14 فى مصر صباح اليوم إلى 435.92 جنيه والتي تعادل $24.76، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 373.64 جنيه والتي تساوي $21.23، وقد جاء أنه وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات الصباح إلى 280.23 جنيه والتي تعادل $15.92، وعن اسعار أوقية الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية بلغ نحو 23,241 جنيه والتى تساوى $1,320 جنيه مصري،

بلغ سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة فى مصر عيار 24 حوالي 747.29 جنيه والتي تعادل $42.45، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم 685.02 جنيه والتي تعادل $38.91 جنيه وعن أسعار الذهب عيار 21 فقد جاء أنها بلغت نحو 653.89 جنيه والتي تساوي $37.14 جنيه مصري، أما عن أسعار الذهب عيار 18 اليوم فقد وصلت حوالي 560.47 جنيه والتي تساوي $31.84.

أما بالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب فى السوق المحلي وصل إلى 5,231 جنيه والتي تعادل $297.16، وعن اسعار كيلو الذهب فى مصر الآن بلغ أن بـ 747,288 جنيه والتي تعادل $42,450 جنيه مصري، وقد خرجت بعض التصريحات من خلال خبراء الإقتصاد والعاملين داخل محلات الصاغة أن سعر الأوقية في مصر يتأثر بسعر الأونصة العالمي وأن جرام الذهب بالأسواق يشهد بشكل مستمر اتفاع وانخفاضًا نتيجة هذه التغيرات.

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