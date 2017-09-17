إقبال المواطنين على شراء البيض مع بداية العام الدراسي يتسبب في ارتفاع سعر البيض بنسبة لا تقل عن 25%

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جاءت تصريحات السيد رئيس شعبة الدواجن التابع لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور “عبد العزيز السيد” بشأن التوقعات التي تتعلق بأسعار البيض خلال الفترة القادمة، حيث جاءت التصريحات تشير إلى ارتفاعات مؤكدة في الأسعار خلال الفترة القادمة نتيجة الارتفاعات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.

حيث أكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن الارتفاعات التي ستَطرأ على أسعار البيض خلال الفترة القادمة وفقا للتوقعات لا تقل عن نسبة 25%، وتأتي نتيجة الارتفاعات التي طرأت على تكلفة الإنتاج للبيض خلال الفترة الحالية.

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وأضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها أن هناك ارتفاعات جديدة في سعر الكتكوت، هذا بالنسبة لمن تم إدخاله في الدورة الإنتاجية المرتقبة، حيث وصل سعر الكتكوت بعد الارتفاعات التي طرأت عليه خلال الفترة الأخيرة إلى 8 جنيهات.

وأضاف أن تلك الارتفاعات التي طرأت على سعر الكتكوت ستؤثر بشكل مؤكد على أسعار الدواجن و البيض، هذا بالإضافة إلى اقتراب المدارس وبدء العام الجديد وإقبال المواطنين على شراء البيض خلال الفترة القادمة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض أيضا.

وقد أوضح رئيس شعبة الدواجن خلال التصريحات التي قام بها حالة الاستقرار التي مرت بها أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن فترة استقرار الأسعار لم تكن بالقصيرة وإنما استمرت أسعار البيض ثابتة لمدة طويلة جدا بدون ارتفاعات مقارنة بالتغيير الذي طرأ على السلع الأخرى في تلك المدة.

ولكن العوامل الجديدة من ارتفاعات إضافية في سعر الكتكوت وكذلك الإقبال الشديد من قبل المواطنين على البيض مع قرب المدارس وبداية العام الدراسي الجديد من المقرر أن يؤثر وبشكل كبير على أسعار البيض وسيؤدي إلى ارتفاع أسعاره خلال الفترة القادمة.

كما أوضح رئيس شعبة الدواجن أن الارتفاعات المُنتظر زيادتها على أسعار البيض خلال الفترة القادمة لن تقل عن نسبة 25%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع عن تلك النسبة هذا وفقا للتصريحات التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأتي الارتفاعات التي تطرأ على السلع خلال التعاملات في السوق نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج كما حدث بالنسبة لأسعار البيض، هذا بالإضافة إلى نسبة الإقبال من قبل المواطنين على شراء السلعة.