خطوات الحصول على تأشيرة دخول للمستثمرين

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن كافة الأوراق المطلوبة لإصدار تأشيرة دخول للمستثمرين، وكانت الأوراق وفقا لما أعلنته الوزارة:

طلب لتأشيرة الدخول من رئيس قطاع خدمات الاستثمار عليه توقيه من له الحق والختم المناسب. صورة من جواز السفر للمستثمر المتقدم للحصول على التأشيرة. شهادة بيانات حديثة أو سجل التجار بحيث لم يتم التوقيع عليه لمدة 14 يوم، ويجب أن تكون تلك الشهادة بها البيانات التالية “الجنسية، اسم المستفيد من الإقامة، صلاحيته،صفته، القوانين التي تخضع لها الشركة وتوقيع من له الحق”

بالنسبة للشركات التي تضم العديد من الشركاء فإنه يجب أن يتم تقديم شهادة إيداع بنسبة 25% من رأس المال الذي تقوم عليه الشركة.

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أما بالنسبة للشركات ذات السلطة الفردية فإنها تقوم بتقديم وديعة مجمدة تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار والتي ستكون مدتها نحو عام ويجب أن تكون في أحد البنوك الخاضعة لسلطة البنك المركزي، والتي سيقوم البنك بصرفها من خلال خطاب مقدم من الهيئة يفيد ببدء مزاولة النشاط من قبل المنشأة.

في حالة عدم قيام المنشأ بأي نشاط فيما يتعلق بالمشروعات التي جاوزت مدتها العام، فإنه يجب أن تقدم صورة ضوئية من الأوراق الخاصة بهذا المشروع، وتتضمن الأوراق توكيل رسمي من رئيس مجلس الإدارة خاص بإنهاء إجراءات الإقامة أو من الممكن أن تقديم تفويض بدلا من التوكيل.

أما فيما يتعلق بالشركات التي تتعامل مع المناطق الحرة فإن الخطوات التي يجب اتباعها:

الذهاب إلى قطاع خدمات الاستثمار تحديدا شبام ممثل الإدارة العامة للخدمات وذلك لتقديم الطلب، ويجب أن يتضمن البيانات الكاملة للمستثمر أو كتاب تابع للمنطقة الحرة الخاصة بالمشروع بجانب الأوراق التي تم تحديدها من قبل.

تقوم الهيئة بإرسال التوصية الخاصة باستقدام الشركات الحديثة والتي يمكن الاستعلام عنها هاتفيا، ويتم هذا بعد الحصول على الموافقة من قبل الجوازات، حيث تقوم الوزارة بالإعلان عن الموافقة في حالة طلب الشركات معرفة النتيجة.

وتستغرق مدة أداء الخدمة نحو يومين بدءا من اليوم التالي لاستلام الطلب بعد الموافقة من قبل الجهات المعنية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزارة الاستثمار.