رسوم الاستثمار كما حددتها الهيئة في المناطق الحرة

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تمتلك البلاد وفقا لتصريحات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 9 من المناطق التي تم تخصيصها لتكون مناطق استثمار حرة، وأعلنت وزارة الاستثمار والمناطق الحرة أيضا خلال مجموعة من التصريحات أنها تسعى إلى إنشاء العديد من تلك المناطق في جميع المحافظات التابعة للبلاد.

وجاء هذا القرار من قبل وزارة الاستثمار نتيجة المزايا الكبيرة التي تجعل تلك المناطق مختلفة عن غيرها، وتقع على رأس تلك المزايا قدرة تلك المناطق على جذب أكبر عدد من المستثمرين الجديد وإقامة المشروعات الكبيرة التي توفر عدد كبير من فرص العمل لتشغيل الشباب العاطل وبالتالي الحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.

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كما وتعتبر وزارة الاستثمار تلك المناطق على رأس الأنماط الاستثمارية المتميزة، والتي تمكن المستثمرين الأجانب وغير الأجانب من إقامة العديد من المشروعات التي يتم تشغيلها تحت مظلة النظام القائم.

الجدير بالذكر أن كل ما يحتاجه المستثمر لإقامة تلك المشروعات وتشغيلها في المناطق الحرة هو اتباع القوانين التي يقوم عليها قانون الاستثمار وكذلك اللائحة الخاصة به وكافة التعديلات التي تم إجرائهَا على القانون خلال الفترة الماضية.

كما أن كون المناطق الحرة جزء من أراضي الدولة فإن هذا يجعلها خاضعة للقوانين الإدارية التي تقوم عليها أراضي الدولة، ولكن ما يجعل تلك المناطق مختلفة عن الأخرى التعاملات الخاصة بحركة البضائع التي تدخل تلك المناطق والتي تخرج منها و التي تختلف في تلك المناطق عن غيرها.

حيث تختلف الإجراءات التي يتم تطبيقها في تلك المناطق عن الإجراءات التي يتم تطبيقها بخصوص تلك المعاملات في المناطق الأخرى التابعة للبلاد.

جاء هذا وفقا للتصريحات التي قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوضيحها و التي تتعلق بالمناطق الحرة والمشروعات التي يمكن للمستثمرين القيام بها في تلك المناطق، هذا بجانب عرض كافة المميزات التي تجعل تلك المناطق مختلفة عن غيرها و التي تدفع الوزارة إلى إقامة العديد من تلك المناطق في كافة المحافظات.

هذا ونقدم لكم من خلال تلك الوثائق الرسوم الاستثمارية التي حددتها الدولة بالنسبة لتلك المناطق، والتي أعلنت عنها للمستثمرين ممن يرغب في إقامة المشروعات بها:

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