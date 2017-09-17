شعبة المخابز: ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى 50 قرش لا أساس له من الصحة

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قام أحد المصادر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية بالكشف عن إجراء جديد في الوزارة، حيث أعلن أن الوزارة ستقوم بإنتاج رغيف خبر لغير مستحقي الدعم من المواطنين بسعر يصل إلى 50 قرش خلال الفترة القادمة، وكان هذا الإجراء من خلال التعاون بين الوزارة وبين شعبة المخابز.

حيث جاء هذا الإجراء من قبل وزارة التموين بعد الاقتراح الذي تقدم به رئيس شعبة المخابز “عبد الله غراب”، والذي أعلن خلال المقترح أن شعبة المخابز من الممكن أن تقوم بإنتاج خبر لغير حاملي بطاقات الدعم من المواطنين، و أن أسعار الخبز من الممكن أن تكون ثلاثة أرغفة بجنيه أو الرغيف بقيمة 50 قرش.

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الجدير بالذكر أنه وفقا للتصريحات التي قام بها رئيس الشعبة العامة للمخابز “عبد الله غراب” فقد أكد أن ما رددته بعض المواقع خلال الفترة الأخيرة والذي يتعلق بقرار الوزارة بخصوص إنتاج رغيف خبز للمواطنين بسعر 50 قرش لا أساس له من الصحة.

وأضاف رئيس شعبة المخابز أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن المقترح الذي قدمته الشعبة للوزارة خلال الفترة الماضية جاء بهدف الحد من المشكلات التي تواجه المواطنين الغير حاملين للبطاقات التموينية.

وجاء المقترح بمنح المواطنين رغيف الخبز مقابل 30 قرش، هذا بجانب أن هذا المقترح الذي تقدمت به الشعبة لا يمس حاملي البطاقات التموينية ولن يؤثر مطلقا على سعر الرغيف في البطاقة التموينية التي منحتها الوزارة لمستحقي الدعم.

جاء هذا وفقا للتصريحات الصادرة من قبل السيد رئيس شعبة المخابز وذلك خلال الفترة الأخيرة بعد تردد العديد من الأخبار والتي نشرتها المواقع الإخبارية بخصوص تغيير الوزارة لسعر الخبز ليصبح بسعر 50 قرش، حيث أوضحت التصريحات أن هذا المقترح كان يخص المواطنين ممن لا يحملون البطاقات التموينية.

وأن سعر الرغيف الذي قدمته الشعبة خلال هذا المقترح كان 30 قرش، وجاء هذا المقترح من قبل شعبة المخابز للقضاء على الكثير من المشكلات التي يضطر المواطنين إلى مواجهتها نتيجة الارتفاعات التي تمر بها أسعار الخبز في المخابز الحرة والتي تقوم استغلال حاجة المواطنين إلى الخبز كأحد السلع الأساسية اليومية.