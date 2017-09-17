هيئة البريد تعلن استمرار بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

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أعلن رئيس الهيئة القومية للبريد ” عصام الصغير” خلال مجموعة من التصريحات عن استمرار هيئة البريد في عملية بيع كراسات الشروط، وأضاف أن كراسات الشروط تتعلق بعمليات حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الفترة الأخيرة.

كما أضاف رئيس الهيئة خلال التصريحات التي قام بها أن الإجراءات التي تتعلق بإغلاق باب الحجز ترجع فقط إلى وزارة الإسكان و أن الوزارة هي الوحيدة من لها الحق في تحديد موعد إغلاقه.

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كما أشار رئيس هيئة البريد خلال التصريحات التي قام بها أن معدلات الإقبال من قبل المواطنين على حجز كراسات الشروط قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن تراجع معدلات الإقبال من المواطنين على حجز الكراسات قد جاء متزامنا مع قرب نهاية كراسات الشروط لدى الهيئة والتي منحتها وزارة الإسكان للهيئة خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن توافر الكراسات في هيئة البريد.

وكانت وزارة الإسكان قد قامت بتوفير كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، وأعلنت الوزارة خلال مجموعة من التصريحات أن أعداد مكاتب البريد التي تقوم ببيع كراسات الشروط تتجاوز ال 244 مكتب للبريد.

وأضافت الوزارة خلال التصريحات التي قامت بها أن مكاتب البريد التي تقوم ببيع الكراسات للحجز تَتوافر في المدن التي قامت الوزارة بطرح الوحدات السكنية فيها.

ووفقا لتقديرات مجموعة من المسؤولين في وزارة الإسكان، فقد شهدت كراسات الشروط إقبال ملحُوظ في الفترة التي تزامنت مع بداية طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد، وقد تجاوزت أعداد المتقدمين لشراء كراسات الشروط عدد 110 آلاف مواطن.

إلا أن أعداد المقبلين خلال الفترة الأخيرة قد تراجعت بشكل كبير، وقد أعلنت مكاتب البريد عن استمرار بيعها لكراسات الشروط ظنا منها أن التراجع في أعداد المقبلين قد جاء نتيجة ظن المواطنين من إغلاق باب الحجز.

كما أضاف رئيس هيئة البريد خلال التصريحات أن قرار إغلاق باب الحجز يأتي من قبل وزارة الإسكان و هي من لها الحق في ذلك ولا غيرها، كما أن الوزارة لم تقم حتى الآن بالإعلان عن موعد إغلاق باب الحجز .