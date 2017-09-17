سعر الدولار اليوم الأحد يرتفع بالسوق السوداء

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أسعار الدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار فى إطار تعاملاتها الآن بالسوق السوداء ارتفاع جديد حيث ورد أن سعر الدولار الامريكي داخل السوق السوداء يسجل الآن نحو 17.70 جنيه وذلك في إطار تعاملاته بالنسبة إلى للشراء ومن جهة أخرى ورد أن سعر البيع قد وصل إلى 17.79 جنيه.

وعن أسعار الدولار اليوم ورد أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الآن فى مصر هو البنك الأهلي المصري حيث بلغ سعر العملة الخضراء فيه حوالي 16.63 جنيه بينما جاء أن أفضل بنك يمكن أن تشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية حيث بلغ سعر العملة الخضراء فيه نحو 17.70 جنيه.

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بلغ سعر الدولار الآن داخل بنك مصر إيران للتنمية و بنك القاهرة و بنك الإسكندرية في إطار عمليات الشراء نحو 17.6000، بينما سجل سعر البيع فيه حوالي 17.7000 جنيه، من جهة أخرى ورد أن سعر الشراء داخل مصرف أبو ظبي قد وصل الآن إلى 17.6100 بينما بلغ سعر البيع فيه إلى 17.7100، وعن سعر الشراء في البنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر بلغ 17.6200 بينما وصل سعر البيع الآن إلى 17.7200، وفيما يخص تعاملات سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وكريدي أجريكول و بنك التعمير والإسكان سجل سعر الشراء 17.6300 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7300

وقد جاء أن سعر البيع داخل البنك المركزي اليوم قد سجل نحو 17.6147 بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7147 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الشراء داخل المصرف المتحد 17.6100وعن سعر البيع بلغ 17.7100 جنيه، وفيما يخص البنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء فيه نحو 17.6300 بينما بلغ سعر البيع فيه نحو 17.7300 وقد جاء بالنسبة إلى سعر الشراء في المصري لتنمية الوردات 17.6200 17.7200.

وعن تعاملات البنك الأهلي المتحد قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 17.7100 جنيه بينما سجل سعر الشراء في بنك المشرق حوالي 17.6200 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه بينما ورد أن بنك الاستثمار العربي قد سجل سعر الشراء فيه نحو 17.6300 بينما بلغ سعر البيع 17.7300، وقد جاء أن بنك HSBC قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 بينما بلغ سعر البيع 17.7200 جنيه وبالنسبة إلى بنك سايب قد بلغ سعر الشراء فيه نحو 17.6200 بينما بلغ سعر البيع 17.7200 جنيه مصري.