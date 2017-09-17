مجالس إدارات 5 شركات تعقد صفقات شراء لأكثر من مليون سهم بالبورصة المصرية الخميس الماضي

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أعلنت البورصة المصرية خلال مجموعة من التصريحات، أن تعاملات الخميس الماضي قد شهدت قيام شركة بالم هيلز للتعمير قد قامت بشراء عدد من الأسهم خلال تعاملات البورصة يصل إلى 853.603 سهم.

كما أن هناك مجموعة من الشركات الأخرى التي اشترت خلال تعاملات الخميس الماضي أعداد هائلة من الأسهم وكان على رأس تلك الشركات شركة بنك كريدي أجريكول والتي قد اشترى مجلس إدارتها عدد من الأسهم يصل إلى 200 ألف سهم.

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بينما وصلت أعداد الأسهم التي قامت شركة الأهرَام للطباعة و التغليف بشرائها إلى 3 آلاف سهم، هذا بجانب شركة المنصورة للدواجن و التي قامت خلال تعاملات الخميس بشراء عدد أسهم يصل إلى 62.781 سهم.

وأضافت التصريحات التي صدرت عن البورصة المصرية أن تلك الشركات لم تكن الوحيدة التي أتمت صفقات شراء لأعداد كبيرة من الأسهم بل كان هناك مجموعة أخرى من الشركات من بينها شركة الدلتا للتأمين والتي وصلت أعداد الأسهم التي اشتَرتها إلى 1500 سهم، وأيضا شركة مطاحن مصر الوسطى والتي وصلت أعداد الأسهم خلال صفقة الشراء التي أتَمتها إلى 9.287 سهم.

وأضافت التصريحات التي أعلنتها البورصة اليوم، أن صفقات البيع التي شهدتها تعاملات الخميس الماضي بداخل البورصة المصرية قد شملت بيع 500 ألف سهم تابعة لإدارة شركات المصرية للمُنتجات السياحية، وعدد أسهم 10 آلاف سهم و التي قامت ببيعها شركة القاهرة للدواجن.

في حين أن أعداد الأسهم التي قامت شركة المصرية لتطوير صناعات البناء ببيعها خلال تعاملات يوم الخميس في البورصة المصرية قد وصلت إلى 50 ألف سهم.

الجدير بالذكر أن صفقات البيع التي تمت داخل البورصة المصرية خلال تعاملات الخميس الماضي قد شملت أيضا قيام شركة البنك التجاري الدولي ببيع 300 سهم وبيع عدد 428 ألف سهم من قبل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

جاء هذا خلال التصريحات التي أعلنت عنها البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 17/9/2017 والتي تتعلق بتعاملات الخميس الماضي وصفقات البيع و الشراء التي تمت خلال تعاملات البورصة المصرية، هذا ومن بينها تعاملات المجموعات المرتبطة بهم الشركات وتعاملات المساهمين والداخلين و الأوراق المالية التي تتقيد بها مجموعة من الشركات بداخل البورصة المصرية.