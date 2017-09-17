سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق المصرية

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سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة شهدت استقرارا على تعاملات البيع والشراء مقارنة بما جاء من أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية حيث استقر سعر الذهب داخل السوق المحلي بوجه عام بعد استقراره عالميًا بشكل كبير وقد جاء أن سعر عيار 21 يتم اعتباره هو السعر الرئيسي الذي على أساسه ترتفع أو تنخفض الأسعار في مصر، وعلى مدار اليوم شهد سعر الذهب بجميع أنواعه استقرار بوجه عام ولم تتغير أسعارها مقارنة بالأيام الماضية.

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل، فقد أكدت بعض التصريحات الإقتصادية أن سعر الذهب الآن يتأثر لحظيًا بتعاملات الدولار والتي تتغير في السوق داخل البنوك والمصارف المالية بوجه عام، كما يتأثر سعر الذهب في مصر بأسعار الذهب العالمي ويسعى المستثمرين إلى الإحتفاظ بالمعدن الأصفر في مواجهة الأزمات بشكل عام وعلى الرغم من مخاطره وارتفاع سعر الذهب عالميًا إلا أنه مازال يعتبر أساس وأمان في حالة الاحتفاظ به.

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بلغت أسعار الذهب عيار 24 في خلال تعاملاتها اليوم الأحد بالأسواق المصرية حوالي 2 747.29 جنيه والذي يعادل $42.45، بينما وصل سعر الذهب الآن عيار 22 داخل محلات الصاغة حوالي 685.02 جنيه والذي يعادل $38.91، وعن أسعار الذهب عيار 21 بلغ سعره نحو 653.89 جنيه والذي يعادل $37.14 جنيه، وعن أسعار الذهب عيار 18 في السوق المصري وصل إلى 560.47 جنيه والذي يعادل $31.84 جنيه وعن سعر الذهب عيار 14 بلغ أنه وصل إلى حوالي 435.92 جنيه والذي يعادل $24.76، وعن سعر الذهب عيار 12 بلغ خلال تعاملاته في سوق الصاغة نحو 373.64 جنيه والذي يعادل $21.23 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 بلغ في السوق المحلي حوالي 280.23 جنيه والذي يعادل $15.92 جنيه ، وصل سعر أوقية الذهب في أخر تعاملات البيع والشراء داخل محلات الصاغة حوالي 23,241 جنيه والذي يعادل $1,32، وعن اسعار جنيه الذهب في مصر جاء أنه قد وصل اليوم إلى 5,231 جنيه والذي يعادل $297.16، بينما بلغ سعر كيلو الذهب الآن عاميًا حوالي 747,288 جنيه والذي يعادل $42,450 جنيه.