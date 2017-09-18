المالية تخطط لإصدار سندات تقدر بقيمة 10 مليارات دولار دون ذكر إطار زمني

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قال وزير المالية المصري السيد عمرو الجارحي في أحدى تصريحاته إن مصر الآن تقوم بالتخطيط من أجل أن تعمل على طرح برنامج جديد يشمل سندات دولية جديد تقدر قيمتها بحوالي عشرة مليارات دولار، لكن وزير المالية المصري لم يقوم بذكر أي إطار زمني لهذا الأمر.

والجدير بالذكر أن وزير المالية المصر السيد عمرو الجارحي قد اضاف قائلا خلال تصريحات تم نشرها خلال اليوم الأحد، أن وزارة المالية سوف تقوم بدراسة هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك من أجل معرفة التوقيتات الزمنية التي تتناسب مع البرنامج وذلك لكي يتم إصدار سندات باليورو الاوروبي وذلك قبل أن ينتهي شهر نوفمبر القادم ومن المقرر أن تكون قيمة السندات في يقرب من حوالي 1.5 مليار يورو، وذلك بعد أن تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء المصري على برنامج الإصدار.

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ويذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد باعت في شهر يناير سندات دولية تقدر بقيمة أربعة مليارات دولار وتم بيعها على ثلاث شرائح مختلفة، وفي شهر أبريل الماضي قامت الحكومة المصرية بالموافقة على أن تتم زيادة سقف إصدار السندات الدولية وبتلك الموافقة وصل سقف السندات المصرية إلى سبعة مليارات دولار، وقامت جمهورية مصر العربية خلال شهر مايو الماضي ببيع سندات تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وكانت مصر قد باعت عدد من السندات الدولية التي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في شهر يونيو منذ عام 2015 وكان هذا الأمر هو أول مرة لمصر ببيع سندات مالية دولية منذ يناير 2011.

وقد صرح عمر الجارحي وزير المالية بأن الوزارة تستهدف طرح سندات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، حيث ان الحكومة في مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد المصري بدأ منذ العام الماضي، وقد شمل هذا البرنامج فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض الكيانات التجارية والاقتصادية، وأيضا شمل تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، أيضا خفض الدعم في الكهرباء والمواد البترولية، وكان ذلك البرنامج من أجل السعي لإنعاش الاقتصاد في مصر.