“شركة البريد للتوزيع” تتولى طرح هاتف “سيكو مصر”

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أعلن رئيس سيكو مصر الدكتور محمد سالم عن صناعة أول هاتف مصري يتم إنتاجه بطريقة محلية حيث أوضح أنه نسبة تصنيع الهاتف المحلي ستصل إلى حوالي ثمانية وخمسين في المئة وفقا لما صرحت به وزارة التجارة والصناعة المصرية، ليتم طرح الهاتف في الأسواق المصرية في النصف الثاني من عام 2017.

وأشار الدكتور محمد سالم أن شركة سيكو مصر تمتلك علامة تجارية منذ أكثر من ثلاثة سنوات، كما أن الشركة تمتلك فروع في العديد من الدول منها جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أشار أن شركة سيكو مصر بدأت تفتتح فروع لها في قارة أفريقيا وبالتحديد في كينيا.

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وصرح رئيس الهيئة القومية للبريد المصري المهندس عصام الصغير أن الهيئة ستقوم بطرح الهاتف المصري المصنع محليا “سيكو مصر” قريبا جداَّ تبعا لتطبيق بروتوكول تم توقيعه في هذا الصدد.

كما أوضح المهندس عصام الصغير أن الشركة المصرية للبريد للتوزيع هي التي ستقوم على مهمة توزيع هاتف شركة سيكو مصر، كما أشار أن الهيئة القومية للبريد المصري هي أيضا وكيل لشركة اتصالات مصر حيث تمتلك على حصة كبيرة منها تصل نسبتها إلى عشرين في المئة.

والجدير بالذكر أن أسعار الهاتف المصنع محليا “سيكو مصر” سيتم طرحه في الأسواق المصرية التجارية في القريب العاجل على أن تبدأ الفئة الأولى منه بمبلغ مائتين جنيه مصري وتصل إلى ألفين جنيه مصري، أما بالنسبة إلى أسعار هواتف الجيل الرابع فهي تبدأ من ألف ومائتي جنيه مصري، كما تطرح شركة سيكو مصر أجهزة التابليت وتتضمن هذه الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف الذكية المنتج محليا بنظام تشغيل “أندرويد”.

وأوضح رئيس شركة سيكو مصر أن حصة الشركة في الأسواق المصرية تصل نسبتها إلى ثلاثة في المئة، وتستهدف الشركة الوصول إلى نسبة خمسة عشر في المئة كما تعمل الشركة إلى وصول حصتها في الأسواق الخليجية بنسبة 12 في المئة، وفي دول شرق أفريقيا حوالي ثمانية في المئة خلال العام الحالي 2017.

كما اعلن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري عن إطلاق أول هاتف مصري تم تجميعه بنسبة تصنيع محلي يصل إلى نسبة خمسين في المئة سيتم طرحه في النصف الثاني من عام 2017.