“المجتمعات العمرانية” تطرح كراسات الشروط لـ 24024 قطعة أرض

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسات المواصفات والشروط قطع أراضي في جميع فروع بنك التعمير والإسكان الثمانية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لحوالي 24024 قطع أرض مخصصة للمشروعات السكنية في تسعة عشر مدينة جديدة بمساحات تصل إلى مائتين وتسعة متر مربع إلى ألف وخمسمائة متر مربع لجميع شرائح المجتمع ليتم الاختيار بنظام القرعة.

وتتضمن الأراضي أراضي مخصصة للإسكان المتميز يتم طرح حوالي سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين قطعة أرض ليتم اختيار بنظام القرعة وتكون في إحدى عشر مدينة جديدة وهي سبعمائة وستة قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر، وثلاثة وثمانين قطعة أرض في مدينة بدر، حوالي سبعمائة واثنين وثلاثين قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان، وتسعمائة وواحد وثمانين قطعة أرض في مدينة السادات، وتسعمائة واثني عشر قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة، ومائة وسبعة وسبعين قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة، وستمائة وثمانية وتسعين قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، وأربعمائة وسبعة وتسعين قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، وستمائة وسبعة وأربعين قطعة أرض في مدينة المنيا الجديدة.

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كما سيتم طرح حوالي ستمائة وخمسة وعشرين قطعة أرض في مدينة قنا الجديدة، وحوالي خمسمائة وواحدة وعشرين قطعة أرض في مدينة أسيوط الجديدة، وحوالي خمسمائة وعشرين قطعة أرض في مدينة طيبة الجديدة، وحوالي مائتين وأربعة وسبعين قطعة أرض في مدينة الفيوم الجديدة.

وتتضمن شروط الحجز في الأراضي المطروحة من قبل وزارة الإسكان أن يكون الراغب في حجز الأراضي شخصا مواطن مصري الجنسية وطبيعي من الناحية العقلية، وليس شخصا معنويا يمثل شركة أو مؤسسة ما، إلا يقل سن المتقدم عن واحدة وعشرين سنة في وقت الإعلان.

كما تتضمن الشروط ألا يحق للأسرة “المكونة من أولاد قصر وزوجه وزوج” حجز أكثر من قطعة أرض في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد من أسرته بأي مدينة جديدة سواء عن طريق التنازل عنها للغير أو حيازتها، إلا يكون قد سبق للراغب في حجز الأراضي تخصيص وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد .