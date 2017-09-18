“المكتبات المشهورة” ترفع “أسعار الأدوات المدرسية” بطريقة جنونية

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أصاب أسعار جميع الأدوات المدرسية حالة من الارتفاع الكبير جداَّ خصوصا في المكتبات المشهورة، حيث تم تعليل هذه الارتفاع الكبير في الأسعار أن الأدوات المدرسية يتم استيرادها من الخارج لتكون عالية الجودة، وتكاد هذه المكتبات أن ترفع شعار “ممنوع دخول متوسطي الدخل والفقراء” لارتفاع أسعارها.

وبلغت أسعار الحقائب المدرسية التي تعد من ضروريات الدراسية في المكتبات الشهيرة ما بين أربعمائة جنيه إلى ألف وتسعمائة، أما بالنسبة إلى سعر الزمزمية المدرسية للأطفال صغيرة الحجم بلغ سعرها حوالي أربعة وأربعين ونصف جنيه مصري، أما زمزمية الكبار تصل سعرها إلى أربعة وستين جنيه مصري، ولاصق جلاد سعره يصل إلى سبعة وأربعين جنيه مصري وربع، وبراية كبيرة يبلغ سعرها ثلاثة جنيهات ونصف، أما بالنسبة لسعر القلم الرصاص نوع HD ثلاثة جنيهات ونصف، وسعر القلم الرصاص العادي يصل سعره على اثنين جنيه ونصف، وسعر الاستيكة يصل حوالي ثلاثة جنيهات ونصف.

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وبلغ سعر فولدر البلاستيك العشرة جيب حوالي 22,95 جنيه مصري، وسعر بلان بلاستيك حوالي خمسة وعشرين جنيه، وحافظة قماش سعر 9,84 جنيه مصري، أما سعر الحافظة الشبك سوستة تبلغ أربعة وعشرين جنيه، وبلاد حافظة ورق بسعر خمسة وسبعين جنيه مصري.

أما سعر فولدر بلاستيك ثمانين جيب يصل سعره حوالي 65,95 جنيه مصري، وبلغ سعر كليب فايل حوالي 24,91 جنيه مصري، وفولدر بلاستيك فئة 100 جيب 77,95 جنيه مصري، ولو زليف A4 يصل سعره 25,95 جنيه مصري، واكلاسير مدرسي سعر 43,28 جنيه مصري، واكلاسير منترا بلاستيك 32,16 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر قلم سبورة أمريكي الصنع يصل سعره إلى حوالي 18,20 جنيه، أما قلم ماركر فسفوري صغير يصل سعره إلى حوالي ثمانية جنيهات وربع، وقلم ماركر فسفوري كبير الحجم يصل سعره إلى 18,20 جنيه مصري، أما سعر قلم السبورة الكوري الصنع يصل سعره إلى 12,60 جنيه مصري، أما قلم حبر خط عربي فئة 2.0 ملي يصل سعره إلى 6,85 جنيه، وقلم ماركر شاربي يصل سعره إلى 12,75 جنيه مصري، وقلم خط عربي فئة 1,0 ملي يصل سعره إلى 16,80 قرش، أما قلم بروجكتور يصل سعره إلى حوالي 14,55 جنيه مصري.