وزير التموين والتجارة يفتتحان معرض أهلا مدارس بمدينة نصر

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يفتتح وزير التجارة والصناعة المهندس”طارق قابيل” ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور”علي المصيلحي” صباح اليوم الاثنين معرض”أهلا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، وسوف تبدأ فعاليات معرض أهلا مدارس غدا الأثنين في تمام الساعة 9.15 صباحا، ويقام المعرض في قاعة الصندوق الإجتماعي الخاص بالتنمية وسوف يشارك في المعرض أكثر من ثلاثون شركة من شركات مستلزمات المدارس والملابس المدرسة وشركات الأطعمة الجافة.

هذا وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن طرح المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس بعد افتتاحه صباح اليوم وسوف يستمر المعرض حتى يوم الجمعة بأسعار تقل عن سعر السوق والشركات الأخرى بنسب تزيد عن 15%، وفي نفس الوقت أكد وزير التموين مشاركة العديد من الشركات المتخصصة في مجال المستلزمات المدرسية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي سوف تطرح منتجات الألبان والجبن والبسكويت وسوف يكون افتتاح المعرض بمقر جهاز المشروعات الصغيرة، والمشروعات متناهية الصغر بأرض المعارض، وتنظيم العديد من المعارض في العديد من المحافظات منها محافظة الجيزة، ومحافظة دمياط، والشرقية والغربية، وأسيوط، والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، والفيوم، وشمال سيناء بالإضافة إلى محافظة المنيا.

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هذا وسوف تتشارك أكثر من 200 شركة في معرض أهلا مدارس، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وقد أعلن نائب رئيس غرفة القاهرة التجاري”علي شكري” أن غرفة القاهرة سوف تنظم المعرض الذي يعقد خلال الفترة ما بين الثامن عشر من سبتمبر وحتى يوم الجمعة الثاني والعشرين من سبتمبر ، وسوف يقام المعرض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية، وسوف يقدم المعرض كافة المستلزمات المدرسية، والادوات الكتابية والملابس والمواد الغذائية و الأحذية بأسعار خاصة،وسوف يضم المعرض العديد من السلع المدرسية بسعر التكلفة للتخفيف علي المواطن محدود الدخل، وقد أشار نائب رئيس غرفة التجارة أن المعرض كله في حب مصر وكل الأدوات التي تعرض بالأسعار الرمزية للتخفيف على محدودي الدخل وأنه توجد العديد من المفاجآت في المعرض للمستهلكين وسوف تصل نسبة التخفيض علي الأدوات الكتابية مثل الكراسات والكشاكيل والأقلام بنسبة تخفيض عن 20%، وسوف يعقد اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين مؤتمر صحفي للإعلان عن باقي تفاصيل المعرض.