توقعات بتراجع سعر الدولار الأمريكي في الفترة القادمة

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خرجت بعض التوقعات المشية إلى احتمالية انخفاض سعر الدولار الأمريكي في الفترة القادمة وذلك بسبب عدد من التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية على حد سواء ونتيجة قرارات البنك المركزي المتعلقة بشأن سعر الدولار فى السوق المصري وتأثره بالعوامل الداخلية والداخلية الأخرى.

جاء قرار تعويم الجنيه المصرية والذي خرج في شهر نوفمبر الماضي من داخل البنك المركزي سبب رئيسي فى رفع قيمة العملة الخضراء بالبنوك ليكون ضربة قاضية للسوق السوداء، ومن جهة أخرى ورد أن هذا القرار قد كان السبب في خلق عدة أزمات أخرى داخل محيط الاقتصاد المصري كما أنه أثر كثيرًا في معيشة المواطن وكيفية ترتيبها بعد ارتفاع الأسعار وخاصة التي تخص السلع الأساسية والضرورية بوجه عام مقارنة بما كانت عليه عقب قرار التعويم.

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من المعروف أن الدولار يعد أحد العملات الأساسية والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما أنه يعد العملة الشاغرة لجميع دول العالم وليس فى جمهورية مصر العربية فقط، وهو الأمر الذي منح أمريكا قوة عظمى للسيطرة على تعاملات الدول وجعل منها متحكم رئيسي في الاقتصاد العالمي كما أنها ترغب في امتلاك أبرز العملات المؤثرة من جهة أخرى في الاقتصاد العالمي حتى تستطيع أن تصبح هي صاحبة أكبر اقتصاد علي مستوى العالم أجمع.

صرح الخبير الاقتصادي، شريف دمرداش، فى أحدث تصريحاته الإقتصادية أن عملة الدولار الأمريكي أصبح فى الأونة الأخيرة يعاني من عدة اضطرابات سواء سياسية أو بسبب العصارات المدمرة التي اجتاحتها أو غيرها ويترتب على هذا انخفاض سعره بشكل تدريجي سواء في البنوك أو في المصارف بالإضافة إلى التدهور الذي حدث في الاقتصاد الأمريكي بعد تولي “ترامب” رئيسًا لها والذي تسبب في دخول أمريكا في عدد من المنازعات الغير مجدية مع الدول الأخرى، والتي على رأسها الموجودة في كوريا الشمالية.

ومع وجود تلك الأزمات سوف يترتب عليها رفع أسعار السلع داخل أمريكا مما يقلل من قيمة عملة الدولة ويترتب عليه انخفاض سعرها بداخلها ونظرًا لتأثر الدول بالعملة الخضراء يتوقع أن تنخفض قيمته فيها ايضًا.