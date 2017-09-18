سعر الدولار اليوم الاثنين فى البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية يشهد استقرار كبير فى تعاملاته الصباحية، حيث جاء المؤشرات الصباحية مشيرة إلى استقرار سعر الدولار الآن في كافة تعاملات البيع والشراء بالبنوك المصرية مقارنة بأسعار سعر الدولار التي قد تم الإعلان عنها يوم أمس فى البنوك المصرية.

وصل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم الاثنين في مستهل تعاملاتها 17.70 جنيه وذلك بالنسبة إلى تعاملات الشراء بينما جاء سعر البيع فيه نحو 17.79 جنيه مصري، وعن أفضل بنك تبيع له الآن جاء البنك الأهلي المصري فى الصدارة حيث وصل متوسط سعر العملة الأمريكية فيه نحو 17.63 جنيه، بينما جاء أن أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية والذي بلغ نحو 17.70 جنيه.

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جاءت بعض التوقعات الإقتصادية التي تتوقع أن هناك احتمالية إلى أن تشهد العملة الخضراء في الفترة القادمة انخفاض جديد نتيجة التوترات السياسية والأحداث الجارية في الولايات المتحدة.

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سجل متوسط سعر الدولار اليوم فى مستهل تعاملات العملة الخضراء داخل كلاً من بنك مصر إيران للتنمية وبنك بنك القاهرة وبنك الاسكندرية فى إطار عمليات الشراء الصباحية نحو 17.6000 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الشراء في مصرف ابو ظبي والمصرف المتحد والبنك الأهلي المتحد نحو 17.6100وقد بلغ متوسط سعر البيع فيهم اليوم نحو 17.7100 جنيه.

وبالنسبة إلى كلاً من البنك المصري الخليجي والبنك العربي الافريقي بنك مصر و بنك بلوم مصر والمصري لتنمية الورادات وبنك المشرق فقد سجل سعر الشراء حوالي 17.6200 بينما سجل سعر البيع اليوم نحو 17.7200 جنيه، وعن البنك الأهلي وبنك الاستثمار العربي والبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول و بنك التعمير والإسكان فقد ورد أن متوسط سعر الشراء فيهم بلغ 17.6300 وعن سعر البيع اليوم بلغ نحو 17.7300 جنيه.

وعن سعر الدولار الآن داخل البنك المركزي ورد أن سعر الشراء قد وصل 17.6169 بينما بلغ متوسط سعر البيع حوالي 17.7169 جنيه وعن بنك سايب وبنك HSBC بلغ متوسط سعر الشراء فيه نحو 17.6200 جنيه بينما ورد أن سعر البيع فيهم قد بلغ نحو 17.7200 جنيه.