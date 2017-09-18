سعر الذهب اليوم الإثنين داخل محلات الصاغة فى مصر

Advertisements

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة شهد استقرار كبير فى مستهل التعاملات الصباحية، حيث خرجت بعض التصريحات من خلال خبراء الأسواق وأصحاب محلات الذهب مشيرة إلى أن سعر جرام الذهب مازال مستقرًا مقارنة بما ورد عليه من أسعار فى ختام تعاملات يوم أمس، ويعد سعر الذهب عيار 21 هو أساس تحديد السعر العالمي بوجه عام حيث تم التأكيد على أنه فى حالة استقراره تستقر باقي الأسعار معه على المعدن الأصفر.

ورد أن سعر الذهب داخل أسواق الذهب ومحلات الصاغة بوجه عام قد شهدت استقرار كبير خلال التعاملات الصباحية حيث شهد فى المقابل العملة الخضراء “الدولار” استقرار صباحيا في تعاملاته وبما أن الذهب يتأثر بشكل مباشر بتعاملات الدولار سعر الدولار اليوم بالبنوك فجاءت أسعار الذهب مستقرة ايضًا في هذا الصباح.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية.. جدول محدث لحظيًا.

بلغت أسعار الذهب عيار 24 فى مصر حوالى 747.29 جنيه والذي يعادل $42.45 دولار، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم بالأسواق حوالي 685.02 جنيه والذي يساوي $38.91 ، وعن أسعار الذهب عيار 21 فى مصر وصلت إلى حوالي 653.89 جنيه والذي يعادل $37.14 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 560.47 جنيه والذي يعادل $31.84 دولار، وعن سعر الذهب عيار 14 بلغ خلال تعاملات الصباح نحو 435.92 جنيه والذي يعادل $24.76 دولار.

وعن سعر الذهب عيار 12 فى مصر وصل نحو 373.64 جنيه والذي يعادل $21.23 دولار، وفيما يخص سعر الذهب عيار 9 قد وصل فى تعاملاته حوالي 280.23 جنيه والذي يعادل $15.92 جنيه، وقد بلغ اسعار أوقية الذهب داخل الاسواق المحلية اليوم نحو 23,241 جنيه $ والذي يعادل 1,320 دولار، اسعار جنيه الذهب فى مصر وصل حوالي 5,231 جنيه $297.16 دولار، أما فيما يخص اسعار كيلو الذهب التي جاءت في تصريحات اليوم بلغت نحو 747,288 جنيه والذي يعادل $42,450 دولار.