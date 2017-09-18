” الإسكان” تعدل موعد حجز 13 قطعة أرض استثمارية إلى أكتوبر القادم

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختص بالشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي أن الهيئة قررت أن تجري تعديل على موعد تقديم كافة العروض لتكون في يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر القادم لعام 2017 الموافق يوم الأحد وحتى يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم الموافق يوم الخميس.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أنه سيتم حجز حوالي ثلاثة عشر قطعة أرض مخصصة للاستثمارات ذات بمساحات تصل مساحتها ما بين ثمانية وخمسين فدان إلى حوالي ألفين وثمانمائة فدان على أن يتم طرح هذه الأراضي بين الشركات المسؤولة في مجال البيع بنظام الشراكة بين القطاع الخاص وبين الدولة المصرية ليتم إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الرائدة في المدن الجديدة.

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وأوضح المهندس طارق السباعي قائلا: “يمكن للشركات الحصول على نسخ من الردود على الاستفسارات المكتوبة من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بداية يوم الثاني من شهر أكتوبر القادم لعام 2017 الموافق يوم الاثنين”.

أشار المهندس طارق السباعي أن تعديل موعد طرح الأراضي الاستثمارية ليكون الثاني والعشرين من شهر أكتوبر القادم لعام 2017 بسبب الإقبال الشديد من قبل الشركات الراغبة في الحصول على الأراضي، بالإضافة إلى استجابة الهيئة للعديد من الطلبات المقدمة لمد فترة تقديم العروض على الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى رغبة هيئة المجتمعات العمرانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشركات.

والجدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية التي تعد الممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت عن طرح كراسات الشروط لعدد من الأراضي السكنية في الثماني فروع التابعين لبنك التعمير والإسكان ليتم توفير 24024 قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروعات سكنية في 19 مدينة من المدن الجديدة بمساحات تبدأ من 209 متر مربع على 1500 متر مربع لتتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري.

وتطرح الأراضي السكنية في مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة السادات، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة برج العرب، بالإضافة على مدينة سوهاج، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، مدينة الفيوم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة.