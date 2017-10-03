تعرف علي أسعار تذاكر المترو الملونة و تحديد لون كل فئة وتخفيضاتها

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قام السيد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خلال مجموعة من التصريحات، أن على الفضالي وهو رئيس شركة مترو الأنفاق قد أكد أن أول يوم في العام الدراسي الجديد سيشهد استخدام نظام تذاكر المترو الملونة ولأول مرة.

الجدير بالذكر أن قرار استخدام تذاكر المترو الملونة قد جاء ضمن إجراءات التسهيل التي قامت بها الإدارة خصوصا في ظل وجود فئات تمنحها الشركة تخفيضات على أسعار التذاكر، هذا بجانب التسهيل على المفتشين في المترو القيام بإجراءات التفتيش والتأكد من عدم استغلال بعض الفئات للتخفيضات التي حددتها شركة المترو.

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وأضاف أيضا خلال التصريحات أن التذاكر التي قام المترو بتَخصيصها لكبار السن تتبع اللون الوردي، وتباع بقيمة 150 قرش بينما تعادل قيمة الاشتراك الشهري لكبار السن 200 جنيه شهريا.

بينما كانت تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة والتي خصصتها شركة المترو باللون البني وتصل قيمة التذكرة الواحدة منهم بقيمة 50 قرش، في حين أن الشركة قد أعلنت خلال التصريحات أن قيمة الاشتراك الشهري الذي تمنحه شركة مترو الأنفاق لطلاب الجامعات وسط التخفيضات يصل إلى 33 جنيه في الشهر.

وخلال التصريحات التي قام بها عبد الهادي، فقد أكد أن السعر الرسمي لتذكرة المترو العادية يعادل 2 جنيه، ومن المقرر أن يكون لون التذكرة العادية بالأصفر، في حين أن التذاكر التي تقوم شركة المترو بمنحها لفئات التخفيضات وهم الأطفال من سن 4 سنوات وحتى سن 10 سنوات و الصحفيين و الشرطة و العسكريين من الجيش وقدماء المحاربين فإن التذاكر التي تم تخصيصها لهم تكون باللون الأخضر.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها رئيس شركة مترو الأنفاق على لسان المتحدث الرسمي للشركة، وذلك بالنسبة للإجراءات الجديدة التي ستقوم الشركة بتَطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد، والتي تتمثل في تجديد تذاكر المترو وجعلها تذاكر ملونة بحيث يكون كل لون تابع لفئة معينة و يختلف عن اللون الخاص بالفئة التالية.

كما وتختلف أسعار التذاكر وفقا للون و الفئة التي تنتمي إليها، ويمكن القول أن هذا الإجراء جاء أيضا من قبل الشركة لتسهيل عمل المفتشين في المترو.

ونعرض لكم من خلال هذا الجدول أسعار والوان التذاكر: