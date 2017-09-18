انخفاض سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة في مصر

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انخفاض سعر الذهب اليوم، انخفضت أسعار الذهب في خلال تعاملاتها اليوم الإثنين بعد أن شهدت حالة من الإستقرار في مستهل التعاملات الصباحية وقد جاء أن سعر جرام الذهب قد شهد انخفاض ملحوظ علي أسعار تعاملاته التي جرت خلال اليوم بالأسواق ومحلات الصاغة طبقًا لما ظهر فى المؤشرات الاقتصادية وتصريحات خبراء المال بوجه عام.

خرجت أحدث التصريحات الخاصة بشأن سعر الذهب اليوم في مصر والتي أشارت إلى هذا الانخفاض من خلال السيد إيهاب ناصف، والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب التابعة إلى الغرفة التجارية، معلقة على أسعار الذهب في مصر اليوم حيث أكد على أن سعر الذهب اليوم قد طرأ عليه انخفاض جديد بلغت قيمته نحو 5 جنيهات.

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انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر بشكل مفاجئ قد وصل إلى 5 جنيه مما أثر علي الأسعار بشكل عام وبناء على هذا فقد وصل اسعار الذهب عيار 24 بالأسواق اليوم إلى 746.21 جنيه والذي يعادل $42.30 دولار، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 فى مصر إلى 684.03 جنيه والذي يعادل $38.78 دولار، وعن اسعار الذهب عيار 21 قد بلغ سعر الجرام نحو 652.95 جنيه مصري والذي يعادل $37.02

بينما من جهة أخرى ورد أن أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت بعد هذا الإنخفاض إلى 559.67 جنيه والذي يعادل $31.73 وفيما يخص سعر الذهب عيار 14 قد ورد انه قد بلغ نحو 435.29 جنيه والذي يعادل $24.68 دولار بينما وصل سعر الذهب عيار 12 بالأسواق اليوم الى 373.11 جنيه والذي يعادل $21.15

بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 إلى 279.83 جنيه والذي يعادل $15.86 دولار أمريكي، وفيما يخص اسعار أوقية الذهب داخل الاسواق المصرية فقد بلغ سعرها نحو 23,207 جنيه والذي يعادل $1,316 دولار أمريكي، بينما بلغ اسعار جنيه الذهب داخل محلات الصاغة نحو 5,224 جنيه والذي يعادل $296.12، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب بلغ نحو 746,212 جنيه والذي يعادل$42,302 دولار أمريكي.