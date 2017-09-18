سعر الدولار اليوم الإثنين داخل البنوك والسوق السوداء فى مصر

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سعر الدولار اليوم الاثنين يشهد استقرار كبير فى إطار عمليات البيع والشراء التي قد جرت خلال اليوم والخاصة بسعر الدولار بالبنوك المصرية بالإضافة إلى تعاملات البنك المركزي ومكاتب الصرافة حيث يشهد سعر الدولار فى مصر استقرار كبير علي مدار الأيام الأخيرة وذلك نتيجة استقرار سعر العملة الخضراء العالمية بشكل عام على الرغم من الأحداث الجارية التى تشير إلى قرب انخفاض سعر الدولار في مصر وعالميًا.

بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء خلال اليوم حوالي 17.70 جنيه وذلك بالنسبة إلى تعاملات الشراء وفي المقابل بلغ أن متوسط سعر البيع قد بلغ حوالي 17.79 جنيه أمريكي، ومن جهة أخرى ورد أنه يعد أفضل بنك يمكن أن تبيع له الآن هو البنك الأهلي المصري حيث جاء أن متوسط سعر صرف الدولار فيه الآن قد وصل إلى 17.63 جنيه أما بالنسبة إلى أفضل بنك يمكن أن تشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية وقد وصل متوسط سعر صرف الدولار فيه الآن إلى 17.70 جنيه مصري.

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مع استقرار سعر الدولار الآن داخل أهم وأكبر البنوك الموجودة علي الأراضي المصرية وفروعها المنتشرة بجميع المحافظات ورد أن كلاً من بنك مصر إيران للتنمية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء فيه حوالي 17.6000 بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، وفيما يخص مصرف ابو ظبي كريدي أجريكول والبنك الأهلي المتحد فقد سجلت تعاملات الشراء اليوم نحو 17.6100 بينما سجلت تعاملات البيع نحو 17.7100 جنيه، أما فيما جاء عن البنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر وبنك المشرق وبنك سايب المصري لتنمية الواردات قد سجل سعر الشراء فيها نحو 17.6200 بينما سجل سعر البيع حوالي 17.7200 جنيه.

وفيما يخض كلاً من البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار العربي وبنك التعمير والإسكان فقد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7300، وعن البنك المركزي بلغ سعر الشراء فيه حوالي 17.6171 بينما سجل سعر البيع نحو 17.7171 جنيه، وفيما جاء تعاملات المصرف المتحد بلغ سعر الشراء 17.6250 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7250 جنيه، وبالنسبة إلى بنك HSBC بلغ سعر الشراء فيه حوالي 17.6200 17.7200 جنيه.