تخفيضات تتجاوز 30% فى أسعار الحقائب والأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس

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بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي 2017 /2018 فقد بدء معرض “أهلا مدارس”، في طرح المستلزمات المدرسية وكل ما يحتاج إليه الطالب المدرسي أثناء العام الدراسى من أدوات وبتخفيضات تتجاوز نسبة الـ 30% عن السوق، حيث تم استعراض أسعار الأدوات المدرسية من خلال المعرض كانت الارسعار كالتالي:

1- يتراوح سعر دستة الكشاكيل التى تتكون من عدد 12 كشكول، ما بين سعر 15 جنيها إلى 17 جنيه فى البيع جملة والبيع قطاعى، كما وصل سعر الكشكول قطاعي إلى 1.50 جنيه.

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2- وصل سعر دستة الكراسات إلى 20 جنيه فى حالة البيع بالجملة، وسعر 25 للبيع قطاعي، كما وصل سعر الكراسة الواحدة للبيع قطاعي 1.00 جنيه.

3- وصل سعر دستة الأقلام الرصاص إلى 12 جنيه للبيع بالجملة، 10 جنيه قطاعي،أما سعر القلم الواحد حوالى 75 قرشًا.

4- وصل سعر دستة الأقلام الجاف إلى 9 جنيه للبيع بالجملة، و18 جنيه للبيع قطاعي، أما سعر القلم الواحد وصل 1.50 جنيه.

5- تراوح سعر المقلمة ما بين 12 جنيه، حتى وصل إلى سعر 50 جنيه ويتوقف السعر على حسب الحجم والشكل.

6- تراوح سعر حافظ الطعام “اللانش بوكس”، ما بين 20 جنيها، حتى وصل إلى سعر 100 جنيه، وفقا لحجم حافظ الطعام وخامته.

7- وصل سعر الكشكول السلك الى 4.80 قرش للبيع جملة، وسعر 7 جنيه للبيع قطاعي.

بالنسبة للكتب الخارجية الى يستعين بها معظم الطلاب أثناء العام الدراسى فقد تتراوح أسعارها ما بين سعر 14 جنيه وصولا إلى سعر 22 جنيه للمرحل الابتدائية وتتراوح أسعار الكتب الخارجية ما بين سعر 16 إلى سعر 28 جنيه للمرحلة الاعدادية، و الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية تتراوح ما بين سعر 22 جنيه حتى سعر 35 جنيه، والكتب الخارجية للغات تتراوح ما بين سعر 42 جنيه إلى سعر 52 جنيه.

ارتفعت أسعار الحقائب المستوردة، ارتفاعا كبيرا فى الفترة الاخيرة وبالاخص مع قدوم العام الدراسي، مما شجع مسؤولي المعرض على الاهتمام بطرح الحقائب ولكن بأسعار منخفضة حتى تتناسب الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

كما يهدف المعرض إلى تخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تحيط بالسادة المواطنين من كل جانب، فقد توالت المواسم والمناسبات فى الفترة الأخيرة ، مما أثر على إقبال المواطنين على شراء مستلزمات الدراسة ، فقد يتراوح سعر الحقائب المستوردة ما بين 100 حتى 300 جنيه، أما المحلية يتراوح سعرها ما بين 140 حتى 300 جنيه.