“البريد المصري” يدرج خدمة سداد الفواتير والشحن الإلكتروني

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أعلن رئيس الهيئة القومية للبريد المصري عصام الصغير أن الهيئة ستقوم بدفع فواتير التليفونات الأرضية بالإضافة إلى قيامها بشحن الكروت مسبقة الدفع، وأضاف أن الهيئة القومية للبريد أيضا ستقدم خدمة سداد فواتير اشتراكات ADSL لشركة كبرى عاملة في مجال الإنترنت في جمهورية مصر العربية.

أوضح رئيس الهيئة القومية للبريد المصري أن الهيئة أيضا ستقوم بسداد كافة فواتير خدمات الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عبر مكاتب البريد خلال أيام قليلة.

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كما أشار عصام الصغير أن شركة البريد للتوزيع ستعمل على توزيع الهاتف المحمول المصنع محليا “سيكو مصر” الذي تم تصنيعه وفق لبروتوكول التعاون الذي تم في هذا المجال، وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تعتبر الوكيل لشركة اتصالات مصر التي تبلغ استحواذها عليها بنسبة 20 في المئة وأن هذه الشركة لن تتوقف على التعامل مع الهاتف المصري الصنع “سيكو مصر” فقط.

أشار عصام الصغير أن شركة البريد للتوزيع تم تأسيسها منذ عام 2016 الماضي من قبل الشركة لتكون على غرار كبرى الشركات البريد العاملة في السوق المصري حيث تقوم بتوزيع الطرود وجميع الخطابات المرسلة عن طريق البريد في منطقة القاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات المصرية كما تقوم الشركة أيضا بتوصيل البريد إلى مناطق مختلفة معظمها في القاهرة الكبرى، ومدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى منطقة التجمع الخامس، كما أصبحت الشركة في الوقت الحاضر موزع شركة اتصالات مصر، بالإضافة إلى توزيعها لموبايلات سيكو المصرية.

وأشار عصام الصغير أن الهيئة القومية للبريد المصري تعمل على تطوير السيارات التي تمتلكها الشركة الذي يبلغ عدده حوالي ألف وخمسمائة سيارة ليتم استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة ليتم تحويلها إلى شركة البريد للتوزيع.

وحققته الهيئة القومية للبريد ميزانيتها خلال العام المالي الذي انتهى حيث سجلت ما يقارب من أربعة ونصف مليار جنيه مصري، وتم تحويل الهيئة القومية للبريد المصري من الخسارة إلى الربح.

والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد المصري تم تأسيسها في عام 1965، وهي واحدة من أقدم المؤسسات المصرية، يسجل عملاء صندوق التوفير التابع لهيئة البريد المصري حوالي أربعة وعشرين مليون مواطن مصري خلال عام 2017 ليصل رأسمال المودعين في صندوق التوفير حوالي مائة وستة وتسعون مليار جنيه مصري.

خدمة جديدة تقدمها هيئة البريد من أجل دفع فواتير الكهرباء