سعر الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة..انخفاض جديد فى أسعار الذهب الآن

Advertisements

سعر الذهب اليوم الثلاثاء يشهد انخفاض جديد في مستهل تعاملاتها داخل محلات الصاغة الصباحية، حيث يشهد سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة إنخفاض وصل إلى 6 جنيهات بعد أن لاقى انخفاض آخر فى تعاملات يوم أمس وقد بلغت حوالي 5 جنيهات فى سوق الذهب فى إطار تحركات البيع والشراء الصباحية والتي قد تم الإعلان عنها من قبل خبراء الاقتصاد وأصحاب محلات الذهب.

يعد سعر الذهب الذي يحمل عيار 21 أحد أهم الأعيرة حيث يعتبره أخبار المعدن الأصفر أنه الركيزة الأساسية التي يتم احتساب الذهب عليه في باقى الأعيرة، وعلى الرغم من الإنخفاض الملحوظ الذي سجله سعر الذهب مساء يوم الإثنين في إطار تعاملات البيع والشراء داخل السوق المحلي والعالمي إلا أنه قد شهد في تعاملاته الصباحية اليوم انخفاض آخر على سعر الجرام منه.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب اليوم داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة.. جدول محدث لحظيًا.

بلغت أسعار الذهب اليوم داخل السوق المحلي بعد هذا الإنخفاض الكبير الذي لحق بسعر جرام الذهب بالأسواق المصرية إلى معدلات جديدة حيث ورد أن سعر الذهب الآن عيار 24 فقد سجل نحو 746.21 جنيه والذي يعادل عالميًا $42.30 دولار، بينما سجل سعر الذهب عيار 22 فى تعاملات اليوم نحو 684.03 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.78

اسعار الذهب عيار 21 قد وصل فى محلات الصاغة إلى 652.95 فى تعاملات اليوم والذي يعادل عالميًا $37.02 دولار، بينما بلغت أسعار الذهب عيار 18 قد وصل فى محلات الصاغة إلى 559.67 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.73 دولار، وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 435.29 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.68 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 12 قد وصل فى محلات الصاغة إلى 373.11 جنيه والذي يعادل عالميًا $21.15، وعن سعر الذهب عيار 9 فى تعملات اليوم نحو 279.83 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.86 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب والتي يطلق عليها الأونصة داخل الأسواق قد بلغت نحو 23,207 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,316 دولار أمريكي، وفيما يخص أسعار جنيه الذهب قد سجلت اليوم حوالي 5,224 جنيه والذي يعادل عالميًا $296.12 دولار أمريكي، وعن أسعار كيلو الذهب قد وصل فى محلات الصاغة إلى 746,212 جنيه والذي يعادل عالميًا $42,302 دولار.