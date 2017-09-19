سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية والسوق السوداء.. تحديث لحظي

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء يشهد استقرار داخل البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث يستمر سعر الدولار فى مصر علي حالة الاستقرار التي استمر عليها العملة الخضراء على مدار الأيام الماضية وسط توقعات خبراء المال والإقتصاد أن تشهد أسعار الدولار فى كافة دول العالم خلال المرحلة المقبلة انخفاض جديد بسبب التغيرات التي تحدث على الساحة الاقتصادية والسياسية الأمريكية فى الآونة الأخيرة والتي تؤثر على اقتصادها.

حالة من الاستقرار قد شهدتها تعاملات العملة الخضراء فى مستهل أعمال البنوك المصرية بوجه عام بالإضافة إلى المصارف المختلفة والمنتشرة بمختلف المحافظات بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار اليوم عالميًا والذي لم يؤثر عليه الأحداث الجارية والعالمية حتى الآن بشكل كبير ويتوقع خبراء المال انخفاض أسعار السلع في مصر مع انخفاض سعر الدولار ايضًا.

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جاء أن سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم قد سجل نحو 17.70 جنيه وذلك بالنسبة إلى عمليات الشراء بينما من جهة أخرى ورد أنه قد سجل في عمليات البيع حوالي 17.79 جنيه، وعن أفضل أسعار الدولار التي يمكن أن تباع لها الآن جاء البنك الأهلي المصري فى الصدارة حيث وصل سعر الدولار الآن فيه إلى 17.63 جنيه، بينما جاء أفضل بنك يمكن أن تشتري منه الآن هو بنك مصر ايران للتنمية وقد بلغ سعر الدولار اليوم فيه إلى نحو 17.70 جنيه.

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سجل سعر الدولار في تعاملاته الصباحية حالة من الاستقرار مقارنة بسعره خلال الأيام القليلة الماضية والتي مازالت مستمرة حتى الآن داخل بنك مصر إيران للتنمية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الشراء نحو 17.6000 وقد سجل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه مصري، بينما سجل سعر الدولار الآن فى مصرف أبو ظبي وكريدي أجريكول و البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الشراء نحو 17.6100وسجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه، وعن سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر والمصري لتنمية الواردات و بنك المشرق وبنك HSBC وبنك سايب بلغ سعر الشراء نحو 17.6200 وقد سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه.

وعن سعر البنك الأهلي وبنك الاستثمار العربي بنك التعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء نحو 17.6300 وقد سجل سعر البيع 17.7300 جنيه مصري، سجل سعر الدولار الأمريكي فى مصر اليوم داخل البنك المركزي 17.6171 وقد سجل سعر البيع نحو 17.7171، وعن سعر العملة الخضراء داخل المصرف المتحد قد بلغ سعر الشراء نحو 17.6250 بينما وصل سعر البيع إلى 17.7250جنيه مصري.