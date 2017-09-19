“الشركات الأمريكية” تضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري خلال شهور

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صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن عدد من الشركات الأمريكية عقدت لقاء مع الرئيس المصري لتعمل في السوق المصرية خلال شهور المقبلة لتضخم استثمارات ضخمة في السوق المصرية.

أوضحت سحر نصر أن من ضمن الشركات الامريكية شركة مارس التي تصدر حوالي 70% من الشوكولاتة المنتجة محليا في جمهورية مصر العربية إلى منطقة الشرق الأوسط، وأعلنت شركة مارس المصنعة للشيكولاتة أنها تقوم في الفترة الحالية بإدراج منتج جديد من ضمن إنجازاتهم في الفترة المقبلة.

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كما أشارت سحر نصر عن تواجد شركة أوبر من ضمن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء مع الرئيس المصري، وأوضحت أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن عن حاجته إلى إدراج مشروع النقل الجماعي ولا تقتصر فقط على نقل شخص، وأكد الرئيس التنفيذي المسؤول عن شركة أوبر أن سيتم إدراج نقل جماعي ولكنه في انتظار صدور القانون المنظم لهذه الخدمة، كما ستطرح شركة أوبر بشكل سريع لإدراج منظومة النقل الجماعي.

كما شددت وزير الاستثمار سحر نصر على رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي عند إدراج خدمة النقل الجماعي أن تكون متوفر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وغير قاصرة فقط على المدن الرئيسية مثل القاهرة بالإضافة إلى المدن الكبرى الأخرى لكن ستكون متواجدة في محافظات الصعيد.

أوضح سحر نصر أن شركة أوبر أكدت أنها ستضخ استثمارات كبيرة في مجال النقل الجماعي خلال مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر مقبلة.

كما أشارت سحر نصر أن هناك شركة أباتشي المتخصصة في مجال البترول بالإضافة إلى شركة بوينغ للطائرات كل هذه الشركات الأجنبية أكدت أنها ستضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية.

وأشارت سحر نصر أن البيانات التي تدل على الاستثمارات المباشرة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية كانت رقم 3 في الاستثمارات المباشرة في السوق المصري خلال العام الماضي 2016، وفي العام الجاري 2017 احتلت الاستثمارات الأمريكية المرتبة الثانية في سوق الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية، وأوضحت أن هذه الاستثمارات بدأت تضخ في السوق المصري مؤخرا خصوصا بعد المقابلة الجيدة التي تمت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أوضحت سحر نصر أن شركة جنرال إلكتريك ستضخ استثمارات ضخمة في الفترة القليلة القادمة في قطاعات هيئة السكك الحديدية، وهذه من القطاعات التي تحرص الدولة في الفترة المقبلة على تطويرها.

كما أوضحت سحر نصر أن شركة جنرال إلكتريك ضخت مسبقا استثمارات كبيرة في قطاعات الصحة في قطاع الطاقة، وهذه من الشركات الكبرى التي ستضخ استثمارات كبرى في السوق المصرية.

وأعلنت سحر نصر أن العديد من المستثمرين مازالوا يعانون من البيروقراطية، ولكن أكدت أن الرئيس المصري صرح أن القانون ينص على مركز خدمات المستثمرين الذي يتضمن على ميكنة حيث أن هذه الميكنة ستعمل على مكافحة الفساد والتقليل من الوقت المهدر.