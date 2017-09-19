“جمارك القاهرة” تنهي إجراءات مزاد السيارات اليوم في النادي المصري

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة للمالية المصرية بالتعاون مع هيئة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي عن الشروط اللازم توافرها للتقدم في مزاد السيارات واردة من الخارج، والمقرر عقده اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق الثلاثاء، ويعرض موقع 365 هذه الشروط وتفاصيل المزاد.

وصرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن عدد السيارات التي سيتم طرحها في المزاد تصل إلى سبعة وتسعين سيارة، وأوضحت الهيئة أن موديلات السيارات المعروضة للبيع في المزاد هي من الفئات التالية: سيارات فئة كرايسلر، وسيارات فئة بورش، وسيارات فئة جاجوار، وشركات فئة فولكس فاجن، وسيارات فئة هيونداي نوبيرا، وسيارات فئة نيسان قشقاي، وسيارات فئة بي إم دبليو، وسيارات فئة كيا سيراتو، وسيارات فئة ميتسوبيشي باجيرو.

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وأشارت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن جلسة المزاد سيتم عقدها ظهر اليوم في النادي المصري في القاعة الكبرى.

والجدير بالذكر أن الشروط التي يجب توافرها للراغب في التقدم لمزادات السيارات المدرج من قبل هيئة جمارك القاهرة، يشترط على المتقدم أن يدفع مبلغ تأميني تصل قيمته إلى عشرة ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى دفع قيمة كراسات الشروط بمبلغ قدره ثلاثمائة جنيه مصري، وفي حالة عدم فوز المتقدم للمزاد بسيارة يتم استرداد قيمة المبلغ التأمين الذي يبلغ قيمته حوالي عشرة ألاف جنيه مصري دون استرداد قيمة كراسة الشروط.

وأعلن البيان الصادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية في حالة انتهاء المزاد الخاص بسيارات المطروحة من قبل جمارك القاهرة يتوجب على من رسا عليهم المزاد سداد قيمة ثلاثين في المئة من قيمة اللوطات في نفس يوم المزاد، وفي حالة عدم السداد القيمة على خزينة الهيئة أو في حالة سحب المتزايد لعطائه ففي هذه الحالة يصبح المبلغ التأميني من حق الجهة الإدارية، على أن يتم سداد باقي القيمة السبعين في المئة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ المزاد، كما يجوز منحه مهلة إضافية لمدة عشرة أيام بموافقة السلطة المختصة، ويشترط على المؤسسات المتقدمة إلى المزاد تقديم سجلها التجاري أو تقديم البطاقة الضريبية.

أما بالنسبة إلى الأفراد المتقدمين إلى مزاد سيارات جمارك القاهرة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي فقط، وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن كراسة الشروط متاحة في مقر الهيئة في منطقة الدقي.