انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19/9/2017 فى مصر: تغطية مستمرة لأسعار الذهب لحظيًا

Advertisements

انخفاض سعر الذهب في مصر، شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاض جديد على آخر تعاملات المعدن الأصفر بالأسواق المحلية، حيث جاء أن سعر الذهب اليوم قد شهد انخفاض جديد على سعر الجرام فيه مقارنة بما جاء فى الأيام الماضية وخاصة يوم أمس والذهب قد ختم تعاملاته السوقية بانخفاض وصل إلى 5 جنيه.

جاء في تصريحات خبراء الأسواق المالية أن سعر الذهب الآن من المتوقع أن يلاقي اقبال ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية وربما يحرك موجة الركود التي قد تشبعت منها العديد من الأسواق وعلى رأسها سوق المعدن الأصفر والأحجار النفيسة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة.. جدول محدث لحظيًا.

سجلت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة في مصر انخفاضات جديدة خلال تعاملات البيع والشراء التي وقعت على تعاملات اليوم ليستمر مستوى الانخفاض على أسعار الذهب الآن بعد ما طرأ على المعدن الاصفر من تراجع يوم أمس، وقد جاء أن سعر الذهب في مصر عيار 24 فقد سجل اليوم نحو 740.66 جنيه والذي يعادل $42.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 قد سجل اليوم نحو 678.95 جنيه والذي يعادل $38.53 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد سجل اليوم نحو 648.10 جنيه والذي يعادل $36.78 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم نحو 555.51 جنيه والذي يعادل $31.53 دولار، وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجل اليوم 432.06 جنيه والذي يعادل $24.52 دولار، فيما يخص سعر الذهب عيار 12 قد سجل اليوم نحو 370.33 جنيه والذي يعادل $21.02 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 9 قد سجل اليوم نحو 277.75 جنيه والذي يعادل $15.76 دولار.

ورد أن اسعار أوقية الذهب بالأسواق قد سجلت نحو 23,035 جنيه والذي يعادل $1,307 دولار، بينما من جهة أخرى قد ورد أن اسعار جنيه الذهب داخل محلات الصاغة قد بلغ نحو 5,185 جنيه والذي يعادل $294.25 دولار، وفيما يخص اسعار كيلو الذهب فى الاسواق المحلية قد بلغت نحو 740,663 جنيه والذي يعاد $42,035 دولار أمريكي.