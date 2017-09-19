ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء

Advertisements

ارتفاع طفيف شهدته السوق المحلية على سعر الدولار الآن حيث خرج خبراء الاقتصاد مؤكدين على أن سعر الدولار قد واجه ارتفاع طفيف علي سعره مقارنة بالجنيه المصري بعكس تعاملاته التي اتسمت بالاستقرار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري سواء في البنوك المصرية والمصارف بوجه عام.

ورد أن سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قد سجل نحو 17.70 جنيه وقد أتي هذا بالنسبة إلى عمليات الشراء والبيع التي جرت على العملة الخضراء ومن جهة أخرى جاء أنه قد تمكنت العملة الخضراء داخل السوق المحلية في عمليات البيع أن تسجل حوالي 17.79 جنيه مصري، وقد أعلن الخبراء عن أفضل أسعار الدولار اليوم داخل البنوك التي يمكن أن تباع لها الآن كان البنك الأهلي المصري حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الآن فيه إلى حوالي 17.63 جنيه، بينما ورد أنه بالنسبة إلى أفضل بنك يمكن للعملاء أن تشتري منه اليوم هو بنك مصر ايران للتنمية حيث جاء أن سعر الدولار اليوم قد سجل فيه 17.70 جنيه.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.. جدول محدث لحظيًا.

جاء في تعاملات سعر الدولار اليوم التي قد جرت داخل السوق المصري أن سعر الدولار الآن في بنك مصر إيران للتنمية والبنك المصري الخليجي و البنك الأهلي قد سجل نحو 17.6300 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلي 17.7300 جنيه، وعن مصرف ابو ظبي و كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي قد سجل نحو 17.6100 أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.7100 جنيه، وفيما يخص بنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل نحو 17.6000 جنيه، وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.7000 جنيه، وفيما يخص البنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر المصرف المتحد و بنك سايب و بنك HSBC قد سجل نحو 17.6200 أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد سجل 17.7200 جنيه.

وعن البنك المركزي قد سجل نحو 17.6175 بالنسبة إلى الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 17.7175 جنيه، وعن بنك التعمير والإسكان 17.6300 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.7300 جنيه، وفيما يخص البنك المصري لتنمية الواردات و البنك الأهلي المتحد بنك المشرق و بنك الاستثمار العربي 17.6300 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.7300 جنيه.