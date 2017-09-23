سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017، حيث شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك بقيمة قرشين حيث جاء أعلى سعر للدولار في 6 بنوك متصدرة بقيمة 17,63 جنيهاً، حيث خرج خبراء الاقتصاد مؤكدين على أن سعر الدولار قد واجه ارتفاع طفيف علي سعره مقارنة بالجنيه المصري بعكس تعاملاته التي اتسمت بالاستقرار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري سواء في البنوك المصرية والصرافات بوجه عام.
حيث استقر سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم مسجلا 17.70 جنيها مقابل الدولار الواحد، وقد أتي هذا بالنسبة إلى عمليات شراء الدولار التي جرت على العملة الخضراء ومن جهة أخرى جاء أنه قد تمكنت العملة الخضراء داخل السوق المحلية في عمليات البيع أن تسجل حوالي 17.80 جنيه مصري للبيع.
وقد أعلن الخبراء عن أفضل أسعار الدولار اليوم داخل البنوك التي يمكن أن تباع لها الآن كان البنك الأهلي المصري حيث استقر سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي إلى قرابة الأسبوعين مسجلاً 17.63 جنيها، بينما ورد أنه بالنسبة إلى أفضل بنك يمكن للعملاء أن تشتري منه اليوم هو بنك الاسكندرية حيث جاء أن سعر الدولار اليوم قد سجل فيه 17.70 جنيه.
وعن البنك المركزي قد سجل نحو 17.6175 بالنسبة إلى الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 17.7175 جنيه، وعن بنك التعمير والإسكان 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه، وفيما يخص البنك المصري لتنمية الواردات و البنك الأهلي المتحد بنك المشرق و بنك الاستثمار العربي 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه.
جدول سعر الدولار اليوم : محدث لحظياً من كافة البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6300
|17.7300
|مصرف ابو ظبي
|17.6100
|17.7100
|البنك المصري الخليجي
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6174
|17.7174
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6300
|17.7300
|المصرف المتحد
|17.6100
|17.7100
|البنك التجاري الدولي
|17.6100
|17.7100
|المصري لتنمية الورادات
|17.6300
|17.7300
|البنك الأهلي المتحد
|17.6300
|17.7300
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6300
|17.7300
|بنك HSBC
|17.6200
|17.7200
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
اقرأ أيضاً:
- أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء والصرافات.
- توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء.
- سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء.
- سعر الذهب اليوم في مصر.
- سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء من تطبيق بكام في مصر للأندرويد .
جاء في تعاملات سعر الدولار اليوم التي قد جرت داخل السوق المصري أن سعر الدولار الآن في بنك مصر إيران للتنمية و البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي قد سجل نحو 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلي 17.73 جنيه، وعن مصرف ابو ظبي و كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي قد سجل نحو 17.61 أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.71 جنيه، وفيما يخص بنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل نحو 17.60 جنيه، وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.70 جنيه، وفيما يخص البنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر المصرف المتحد و بنك سايب و بنك HSBC قد سجل نحو 17.62 أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد سجل 17.72 جنيه.
التعليقات