سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017 بالبنوك والسوق السوداء

Advertisements

شهد سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017، حيث شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك بقيمة قرشين حيث جاء أعلى سعر للدولار في 6 بنوك متصدرة بقيمة 17,63 جنيهاً، حيث خرج خبراء الاقتصاد مؤكدين على أن سعر الدولار قد واجه ارتفاع طفيف علي سعره مقارنة بالجنيه المصري بعكس تعاملاته التي اتسمت بالاستقرار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري سواء في البنوك المصرية والصرافات بوجه عام.

حيث استقر سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم مسجلا 17.70 جنيها مقابل الدولار الواحد، وقد أتي هذا بالنسبة إلى عمليات شراء الدولار التي جرت على العملة الخضراء ومن جهة أخرى جاء أنه قد تمكنت العملة الخضراء داخل السوق المحلية في عمليات البيع أن تسجل حوالي 17.80 جنيه مصري للبيع.

Advertisements

وقد أعلن الخبراء عن أفضل أسعار الدولار اليوم داخل البنوك التي يمكن أن تباع لها الآن كان البنك الأهلي المصري حيث استقر سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي إلى قرابة الأسبوعين مسجلاً 17.63 جنيها، بينما ورد أنه بالنسبة إلى أفضل بنك يمكن للعملاء أن تشتري منه اليوم هو بنك الاسكندرية حيث جاء أن سعر الدولار اليوم قد سجل فيه 17.70 جنيه.

وعن البنك المركزي قد سجل نحو 17.6175 بالنسبة إلى الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 17.7175 جنيه، وعن بنك التعمير والإسكان 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه، وفيما يخص البنك المصري لتنمية الواردات و البنك الأهلي المتحد بنك المشرق و بنك الاستثمار العربي 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه.

جدول سعر الدولار اليوم : محدث لحظياً من كافة البنوك.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6300 17.7300 مصرف ابو ظبي 17.6100 17.7100 البنك المصري الخليجي 17.6100 17.7100 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6174 17.7174 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 المصرف المتحد 17.6100 17.7100 البنك التجاري الدولي 17.6100 17.7100 المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300 البنك الأهلي المتحد 17.6300 17.7300 بنك المشرق 17.6200 17.7200 بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300 بنك HSBC 17.6200 17.7200 بنك سايب 17.6200 17.7200

اقرأ أيضاً:

جاء في تعاملات سعر الدولار اليوم التي قد جرت داخل السوق المصري أن سعر الدولار الآن في بنك مصر إيران للتنمية و البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي قد سجل نحو 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلي 17.73 جنيه، وعن مصرف ابو ظبي و كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي قد سجل نحو 17.61 أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.71 جنيه، وفيما يخص بنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل نحو 17.60 جنيه، وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.70 جنيه، وفيما يخص البنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر المصرف المتحد و بنك سايب و بنك HSBC قد سجل نحو 17.62 أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد سجل 17.72 جنيه.