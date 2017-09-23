سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار في مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 23/9/2017، حيث شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك بقيمة قرشين حيث جاء أعلى سعر للدولار في 6 بنوك متصدرة بقيمة 17,63 جنيهاً، حيث خرج خبراء الاقتصاد مؤكدين على أن سعر الدولار قد واجه ارتفاع طفيف علي سعره مقارنة بالجنيه المصري بعكس تعاملاته التي اتسمت بالاستقرار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري سواء في البنوك المصرية والصرافات بوجه عام.

حيث استقر سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم مسجلا 17.70 جنيها مقابل الدولار الواحد، وقد أتي هذا بالنسبة إلى عمليات شراء الدولار  التي جرت على العملة الخضراء ومن جهة أخرى جاء أنه قد تمكنت العملة الخضراء داخل السوق المحلية في عمليات البيع أن تسجل حوالي 17.80 جنيه مصري للبيع.

وقد أعلن الخبراء عن أفضل أسعار الدولار اليوم داخل البنوك التي يمكن أن تباع لها الآن كان البنك الأهلي المصري حيث استقر سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي إلى قرابة الأسبوعين مسجلاً 17.63 جنيها، بينما ورد أنه بالنسبة إلى أفضل بنك يمكن للعملاء أن تشتري منه اليوم هو بنك الاسكندرية حيث جاء أن سعر الدولار اليوم قد سجل فيه 17.70 جنيه.

وعن البنك المركزي قد سجل نحو 17.6175 بالنسبة إلى الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 17.7175 جنيه، وعن بنك التعمير والإسكان 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه، وفيما يخص البنك المصري لتنمية الواردات و البنك الأهلي المتحد بنك المشرق و بنك الاستثمار العربي 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى 17.73 جنيه.

جدول سعر الدولار اليوم : محدث لحظياً من كافة البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.630017.7300
مصرف ابو ظبي17.610017.7100
البنك المصري الخليجي17.610017.7100
البنك الأهلي17.630017.7300
بنك القاهرة17.600017.7000
بنك الاسكندرية17.600017.7000
البنك العربي الافريقي17.620017.7200
البنك المركزي17.617417.7174
بنك مصر17.620017.7200
بنك بلوم مصر17.620017.7200
كريدي أجريكول17.610017.7100
بنك التعمير والإسكان17.630017.7300
المصرف المتحد17.610017.7100
البنك التجاري الدولي17.610017.7100
المصري لتنمية الورادات17.630017.7300
البنك الأهلي المتحد17.630017.7300
بنك المشرق17.620017.7200
بنك الاستثمار العربي17.630017.7300
بنك HSBC17.620017.7200
بنك سايب17.620017.7200

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جاء في تعاملات سعر الدولار اليوم التي قد جرت داخل السوق المصري أن سعر الدولار الآن في بنك مصر إيران للتنمية و البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي قد سجل نحو 17.63 وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلي 17.73 جنيه، وعن مصرف ابو ظبي و كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي قد سجل نحو   17.61 أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.71 جنيه، وفيما يخص بنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل نحو 17.60 جنيه، وذلك في تعاملات الشراء، أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد وصل إلى  17.70 جنيه، وفيما يخص البنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك بلوم مصر المصرف المتحد و بنك سايب و بنك HSBC قد سجل نحو 17.62 أما بالنسبة إلى سعر البيع فقد سجل 17.72 جنيه.