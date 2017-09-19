المصرية للاتصالات تطلق باقات إنترنت بأقل سعر بين الشركات الثلاثة

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أطلقت الشركة المصرية للاتصالات أمس مجموعة من خطوط المحمول والإنترنت و التي بدأت اليوم في بيعهم بصورة رسمية في السوق، وتقوم الشركة من خلال تلك البطاقات تقديم أرخص فرصة لخدمة الإنترنت و التي لم يسبق أن تقدم بها أحد من الشبكات الثلاثة الموجودين في مصر.

فعلى سبيل المثال تقوم كلا من فودافون و أورانج بتقديم بطاقات الأنترنت منهم بطاقة بسعر 100 جنيه تحتوي على 8 جيجا بايت، في حين أن الباقة التي تقدمها اتصالات بسعر 100 جنيه تحتوى على 18 جيجا بايت.

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ويذكر لكم مصر 365 أنواع الباقات التي أعلنت عنها اتصالات و أسعارها و التي تقل كثيرا عن الشَكبات الأخرى، وهي:

تقدم الشركة الباقة بسعة 1 جيجا بقيمة 10 جنيهات. تقدم الشركة الباقة سعة 2.5 جيجا بقيمة 20 جنيه. تقدم الشركة الباقية بسعة 6 جيجا بقيمة 40 جنيه. تقدم الشركة الباقية بسعة 25 ميجابايت كباقة يومية للمستخدمين وتصل قيمتها إلى سعر 1جنيه فقط.

وخلال التصريحات التي قامت بها الشركة فقد أعلنت أن الفائض من الباقة الشهرية يتم ترحيله إلى الشهر الذي يليه وذلك للاستفادة منه بشكل كامل، ويتم هذا بصورة تلقائية عند قيام العميل بتجديد الباقة الشهرية في الوقت المحدد.

وقامت الشركة بتحديد سعر واحد خاص بالخطوط الأرضية وحتى مكالمات ورسائل الشبكات الثلاثة الأخرى، وأسعار الميجابايت، حيث أعلنت الشركة عن تكلفة الرسائل و الدقائق و الميجابايت بقيمة 12 قرش فقط وبالتالي تقوم الشركة بتقديم أسعار أقل بكثير من بين الشركات الأخرى المنافسة لها في السوق.

الجدير بالذكر أن الزحام قد عم المركز الأول الذي حددته الشركة و الذي يقوم ببيع الخطوط الجديدة التي أعلنت عنها الشركة، ويقع هذا المركز بجوار سنترال عرابي وكان ها صباح اليوم والذي يمثل اليوم التالي مباشرة بعد إعلان الشركة عن تلك الخدمات و العروض الجديدة التي تقوم بتقديمها للمواطنين.

جاء هذا في ظل الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار المكالمات و باقات الإنترنت و التي قد أغضبت الكثير من فئات الشعب المختلفة، هذا بجانب الخسائر التي لحقت بالكثير من الشركات نتيجة تلك القرارات التي جعلت المواطنين يتراجعوا عن استخدام المكالمات الدولية بعد ارتفاع أسعارها.